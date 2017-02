Vorsitzende Jahnke: Sind gerne für die Schüler da

Hockenheim. Längst ist die Gustav-Lesemann-Schule ein wichtiger und ganz selbstverständlicher Bestandteil der Schullandschaft Hockenheims. Anteil daran hat der Freundeskreis dieser Schule, der im Februar 1977 gegründet wurde und der am Freitag in einer kleinen Feierstunde in der Schule auf vier Jahrzehnte guter Zusammenarbeit im Sinne und zum Wohle der Schüler zurückblicken konnte.

Blenden wir zurück: Im Jahre 1971 hatte Elisabeth Trapp die Leitung der damaligen Sonderschule übernommen, die sich noch in der Heidelberger Straße befand. Wenige Jahre später zog man ins neue Schulzentrum um und benannte die Schule nach einem renommierten Sonderpädagogen Gustav Lesemann. Ziel der agilen Rektorin Elisabeth Trapp war es stets, die Schule und damit die Schüler fest in das schulische und gesellschaftliche Leben Hockenheims zu integrieren.

Nicht nur Sonnenseite im Blick

Mit dem damals amtierenden Bürgermeister Dr. Kurt Buchter, der neuen Ideen aufgeschlossen war und sich stets auch für die Förderung von Menschen einsetzte, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen, fand sie einen engagierten Mitkämpfer und man beschloss, einen Freundeskreis der Schule zu gründen.

Dies sollte vor allen Dingen auch in der breiten Öffentlichkeit zeigen, dass viele Menschen hinter dieser Schule stehen, hinter dem Lehrerkollegium ebenso wie hinter den Schülern. Ganz sportlich betrachtet, hätte man im Grunde genommen auch von einer Art "Fan-Club" reden können, jedenfalls war das Ziel unter anderem auch, das Image der Schule in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern.

"Wir wollten ein positives Bild der Schule vermitteln, die Bedeutung der Schule im Gesamtkomplex darstellen, sie auf jeden Fall von dem früheren Sonderschul-Image wegbringen, das war anfangs ein ganz wichtiges Ziel neben der finanziellen Unterstützung," blickte der langjährige Vorsitzende Klaus Heidrich in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Rande der jüngsten Jubiläumsfeier zurück. Auch das persönliche Werben um Praktikumsplätze war damals sehr wichtig.

"Reichen Sie unseren Schülern die Hand" stand damals auf der Einladung zur Gründung eines Freundeskreises der Gustav-Lesemann-Schule. Der Freundeskreis hat sich gegründet, hat sich das Grußwort der Einladung stets bis heute zur symbolischen Richtlinie gemacht. Dies hat sich in den letzten vierzig Jahren nicht geändert. Dies wurde bei der Feierstunde in der Aula der Schule deutlich, wo mit Udo Huss, Dr. Siegfried Heiden und Klaus Heidrich unter dem Beifall der Festgäste noch drei Gründungsmitglieder von Rektorin Christiane Wandelt begrüßt werden konnten.

Schulleiterin Christiane Wandelt ließ, untermalt mit Bildern, in kurzen Zügen, die vier Jahrzehnte des Freundeskreises Revue passieren. Insgesamt standen bisher vier Vorsitzende an der Spitze des Freundeskreises. In den ersten beiden Jahren war es Kurt Walz, danach für ein Vierteljahrhundert Klaus Heidrich, ihm folgte ab 2003 Heinz Jahnke und sieben Jahre später dessen Ehefrau Uta Jahnke. Stellvertreter waren jeweils die amtierenden Rektoren, zu Beginn also Elisabeth Trapp, die im letzten Sommer knapp 94-jährig verstarb, sowie danach Kurt Rothbauer und Ingelore Waag-Broßmann.

"Säule und Rückgrat"

Oberbürgermeister Dieter Gummer bezeichnete in seiner Ansprache den Freundeskreis als "Säule und Rückgrat der Lesemann-Schule", der bei allem bescheidenen Auftreten stets auf das Wohl der Schüler bedacht sei. Es sei eine stolze Leistung, wenn man bedenke, dass allein in den letzten beiden Jahren weit über 6000 Euro für die Schule zur Verfügung gestellt werden konnten.

Die Vorsitzende des Freundeskreises, Uta Jahnke, betonte in ihren Ausführungen, dass man immer einen netten Konsens mit der Schulleitung und dem Kollegium sowie den Schülern hatte. Heute wie vor vier Jahrzehnten gehe es immer um die soziale Kompetenz, die für die Schüler dieser Schule besonders wichtig sei. Gerne helfe der Freundeskreis deshalb mit, wenn es um die Realisierung der Hausaufgabenbetreuung, um Verhaltenspreise für einzelne Schüler, um Ausflüge im Bereich von Kultur und Sport oder um ganz spezielle Schulveranstaltungen gehe. "Wir sind gerne für die Schule da", schloss Uta Jahnke.

Namens der Schülermitverwaltung dankten Sophia Hofstetter und Jason Gender dem Freundeskreis für die zuverlässige und zwischenzeitlich seit 40 Jahren bestehende regelmäßige Unterstützung. Aktiv waren Schülerinnen und Schüler auch bei der Gestaltung der Feierstunde, Schulchor und Schulorchester unter der überzeugenden unaufdringlichen Leitung ihres Lehrers Manuel Schlosser sorgten für eine feierlich-fröhliche Umrahmung.

Der abschließende Empfang mit kühlen Getränken und kulinarischen Leckereien bot den geeigneten Rahmen, sich rückblickend an die Anfänge und die Entwicklung des Freundeskreises zu erinnern. Deutlich wurde eines: Dass die Arbeit des Freundeskreises nahtlos weitergehen wird, die gut fünf Dutzend Mitglieder des Freundeskreises sind ein Garant dafür.