Wandern Berge auf andere Straßenseite?

Wechselt der Bauschutt die Straßenseite? Kaum hatte die Stadt Hockenheim den Vertrag mit der Hockenheimer Bauschutt & Entsorgung GmbH (Hoba) gekündigt und die Firma aufgefordert, das Gelände bis spätestens 30. Juni 2017 zu räumen, türmten sich plötzlich gegenüber auf dem Noba-Areal auf Neulußheimer Gemarkung die Ablagerungen verschiedener Baustoffe und sorgten für Irritationen. Das Genehmigungsverfahren läuft derzeit noch, die Berge sind jedoch nach Intervention des Landratsamts wieder abgetragen.

Einen Zusammenhang zwischen der Kündigung des Hoba-Vertrags und dem Wunsch der Firma N.B. Containerdienst und Demontagearbeiten aus Mannheim, eine Brecher- und Siebanlage für Boden und Bauschutt dauerhaft zu betreiben, gibt es offenbar nicht.

Recyclingmaterial soll dort lagern

Die Firma N.B. hat ihre Absicht, sich auf dem Gelände an der B 39 anzusiedeln, schon am 10. Juni 2016 beim Rhein-Neckar-Kreis angekündigt, teilte die Pressestelle des Kreises auf Anfrage unserer Zeitung mit. Neben dem Betrieb der Brecher- und Siebanlage strebt das Unternehmen auch die Annahme und Lagerung nicht gefährlicher Abfälle sowie aufbereiteten Bauschuttrecyclingmaterials an. Das Baurechtsamt der Stadt Hockenheim informierte die N. B. GmbH darüber, dass für ihr Vorhaben eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich sei. Der Antrag wurde am 7. Oktober 2016 beim Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz als zuständige Genehmigungsbehörde eingereicht. Angeforderte ergänzende Unterlagen zur baurechtlichen Beurteilung des Vorhabens habe die Firma ebenfalls besorgt, teilte das Landratsamt mit.

Frühere Genehmigungen unklar

Kompliziert macht die Beurteilung des Antrags der Umstand, dass unklar ist, welche baurechtlich zulässigen Aktivitäten früherer Grundstückseigentümer auf den jetzigen Eigentümer beziehungsweise Betreiber übergegangen sind und damit als zulässig zu gelten haben.

Wie der Leiter des Amts für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz, Dr. Norbert Kunz, mitteilte, entscheidet letztlich die Stellungnahme der Baurechtsbehörde Hockenheims darüber, wie das Landratsamt über den Antrag entscheiden wird. Die angeforderten Unterlagen lägen in Hockenheim seit dem Jahreswechsel vor.

Sein Amt habe den Betreiber darauf hingewiesen, dass er ohne die beantragte Genehmigung lediglich Baustoffe auf dem Gelände lagern darf, die Ablagerung und Behandlung von Bauschutt aber zu unterlassen sei. In Absprache mit der Gemeinde Neulußheim haben der Kreis den kurzfristigen, jeweils eine Woche dauernden Einsatz eines mobilen Bauschuttbrechers und einer Siebanlage zugelassen, um noch vorhandenen Bauschutt zur weiteren Verwertbarkeit und zum Abtransport vom Gelände abzufahren. Letzte Kontrolltermine hätten gezeigt, dass kein weiterer Bauschutt auf das Gelände angeliefert werde.

Der Neulußheimer Gemeinderat hat sein bauplanungsrechtliches Einvernehmen zum Vorhaben versagt. Bürgermeister Gunther Hoffmann begründete das mit der Befürchtung, es könnten Zustände wie auf dem Herrenteich eintreten, wo am Ende die Stadt Hockenheim als Standortgemeinde auf hohen Entsorgungskosten sitzenblieb.

Die Gewerbeaufsicht des Kreises hat die Rechtsvertretung der Hoba darauf hingewiesen, dass sie zur (Wieder-)Herstellung des genehmigten Betriebsumfangs (was Ausdehnung und Material angeht) notfalls zu Zwangsmaßnahmen greifen werde.