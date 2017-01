Warum Frauen verblühen und Männer verduften

"Viele Männer verduften, aber einer kommt - zum Glück - immer wieder zurück." Diese Devise trifft mit der lang ersehnten Fortsetzung des Erfolgsprogramms von Peter Vollmer zu. Er gastiert mit "Frauen verblühen - Männer verduften, Folge 2" am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Kulturhaus Pumpwerk.

Beim Mann in der Lebensmitte besteht weiterhin akute Fluchtgefahr, teilt das Pumpwerk mit. Er kann es sich nicht als Golf spielender Genießer mit Bauchansatz, Komfortlimousine und Zweitfrau gemütlich machen. Er hat Altersgenossen wie Brad Pitt, Til Schweiger und Henry Maske vor Augen - also quält er sich im Hamsterrad der Fitnessmühle und spricht das Mantra: "Ich möchte niemals auseinandergehen."

Kosmetikerin statt heißer Affäre

Für eine heiße Liebesaffäre fehlt ihm die Zeit, denn er muss noch zur Kos-metikerin. "Burn Out" ist und bleibt ein Fremdwort, aber inzwischen spürt er, was es bedeutet. Und an jeder Ecke lauert ein Arzt oder Apotheker mit einem neuen Lifestyle-Medikament - doch leider zu spät. Denn was an Geld übrig war, ist längst für die Haarverpflanzung draufgegangen. Da fragt sich auch Peter Vollmer, ob es nicht höchste Zeit ist, diesem unwürdigen Leben zu entfliehen.

Vorher aber nimmt er sich und seine Altersgenossen noch einmal ins Verhör: Gibt es wirklich nichts Wichtigeres als die Frage nach der eigenen Rente, dem richtigen Joggingschuh und dem dazu passenden Rotwein? Wir wollten doch mal die Welt verändern - jetzt gehen wir schon zufrieden ins Bett, wenn wir es geschafft haben, den Müll in die richtige Tonne zu werfen. zg