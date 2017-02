Was macht der Bauer im Winter?

Alle Bilder anzeigen Biolandwirt Hubert Merz ist breit aufgestellt. Hier kontrolliert er Zwiebeln in seinem modernen Betrieb © Rose Im Stall gibt es keine Winterpause: Jochen Kief hat mit Milchkühen das ganze Jahr über Arbeit. Kümmert sich derzeit um Anbauplanung, Werbe- und Marketingmaßnahmen: Tobias Schmitt.

Hockenheim/Neulussheim. Im Frühjahr und im Sommer sind sie überall: Landwirte mit ihren Maschinen. Bereits nach den letzten kalten Nächten wird auf den Feldern das erste Gemüse ausgesät. Im Juli steht die Getreideernte an. Spätestens Anfang November, wenn auch die letzten Radieschen und Bundzwiebeln geerntet sind, sich die Erntehelfer nicht mehr auf der Fläche tummeln, fragt man sich, wohin die Landwirte verschwunden sind. Und vor allem, was sie in den frostigen Monaten, wenn auf dem Feld nichts mehr los ist, eigentlich so zu tun haben. Verschwunden in den Winterschlaf?

Oftmals wird vergessen, dass landwirtschaftliche Betriebsleiter, wie jeder andere Betriebsleiter auch, ein Unternehmen führen. Da fällt die Buchhaltung an, Maschinen müssen gewartet und repariert werden und die Kontrollen für unterschiedliche Zertifizierungen bedürfen gewisser Vorbereitung. Ganz zu schweigen von Höfen mit Tieren, auf denen das ganze Jahr über eine Arbeitsroutine vorherrscht: Die Kühe müssen nun mal jeden Tag gemolken, die Schweine jeden Tag gefüttert und die gesamten Viehbestände täglich kontrolliert werden.

Zeit für Fortbildungen und Messen

Wir haben bei drei Landwirten nachgefragt und erfahren, dass in einem landwirtschaftlichen Betrieb auch im Winter so einiges an Arbeit anfällt. "Langeweile im Winter? Darüber kann ich nun wirklich nicht klagen. Vielmehr passt sich meine Arbeitszeit im Winter an einen "normalen" Acht-Stunden-Tag an. Im Frühjahr und Sommer sind die Tage viel länger. Wir bauen neben Getreide und Spargel auch Möhren, Salat, Kohlrabi, Kartoffeln und Zuckerrüben an. In der Winterzeit mache ich die Anbauplanung für die nächste Saison, rechne geplante Projekte durch, erarbeite zusammen mit meiner Frau neue Werbe- und Marketingmaßnahmen und bereite die Zertifizierungen wie zum Beispiel QS vor. Man darf nicht vergessen, dass solche Aufgaben eben auch zur Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs gehört", betont Tobias Schmitt vom Hockenheimer Gemüsehof Schmitt.

Auf dem Feld stünden in den Wintermonaten weniger Arbeiten an: Eigentlich nur das Pflügen, Grubbern und das Mulchen von Zwischenfrüchten, wofür man einen leicht gefrorenen Boden braucht. Deshalb nutzt Schmitt die Winterzeit, um Veranstaltungen, Messen und Fortbildungen zu besuchen, für die er im Sommer keine Zeit finde.

Zeitaufwendige Kontrolle

Vor vielen Jahren, als der Hof noch ein reiner Ackerbaubetrieb ohne Sonderkulturen war, hat Tobias Schmitts Vater mit dem Winterdienst angefangen. Damals war zwischen November und Februar tatsächlich noch mehr freie Zeit und man musste das Einkommen auch im Winter sichern. "Inzwischen haben wir so viel an Büroarbeit zu erledigen, dass uns auch ohne den Winterdienst nicht langweilig werden würde. So lange wir es zeitlich hinbekommen, bieten wir diesen Service bei Glatteis und Schnee aber gerne auch weiterhin an und schippen und streuen für Geschäfte und Unternehmen", erklärt Tobias Schmitt.

Jochen Kief vom Bauernhof Kief in Hockenheim erläutert: "In einem Milchviehbetrieb ist der grobe Tagesablauf das ganze Jahr über vergleichbar. Morgens und abends ist bei uns Stallarbeit angesagt. Auch wenn wir unsere 60 Kühe mit einem Melkroboter melken, bedeutet das noch lange nicht, dass wir im Stall nichts mehr zu tun haben. Die Tiere müssen gefüttert werden und die Technisierung des Melkvorgangs erfordert eine zeitaufwendigere Tierkontrolle. Der Zeitbedarf ist somit beim automatisierten Melken genauso hoch, wie wenn wir selbst melken. Allerdings kann man schon sagen, dass der Druck im Winter nicht so enorm ist. In der kalten Jahreszeit haben wir die Möglichkeit, Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Und Zeit, um die Maschinen zu warten, Heckenpflege auf dem Hofgelände zu betreiben und vieles weitere mehr."