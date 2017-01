Wege aus Krisensituationen aufzeigen

Sandra Laubersheimer bietet Lösungen an, wenn am Ende des Tunnels das Licht nicht mehr zu sehen ist. © Zeuner

Alle Menschen leben in Systemen. Diese ergeben sich aus Familie, Freunden, der Arbeit, dem Wohnort, dem gesamten Umfeld. Gerät ein Baustein aus dem Lot, ergibt sich etwas, das bedrückt und zum Problem im Alltag wird, ist das System, der Mensch, aus dem Gleichgewicht.

In einer Situation, in der das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr zu sehen ist, findet man in Sandra Laubersheimer eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, die in angenehmem Ambiente Lösungen anbietet, die Linderung erwirken.

Warme Farben bestimmen das Gesprächszimmer der Praxis in der Jahnstraße 46. Dort finden die Klienten eine ruhige Oase. Hier ist der Ort für Dialoge, in der Klienten ihre Gedanken und Probleme mitteilen können. Mithilfe der systemischen Therapie und - bei Sitzungen mit Familien - nach den Prinzipien der Gordon Familienkonferenz bietet die Diplom-Pädagogin und lizenzierte Gordon-Trainerin Lösungsimpulse.

Eigenpotenzial wird geweckt

"Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, niemand ist gestört oder krank", schildert sie den empathischen Ansatz, der das Eigenpotenzial der Klienten weckt und Wege weist, die Situation und das seelische Wohlbefinden aus eigener Kraft zu verbessern. Sehr individuell, so, wie die Fragen und Probleme sind, gestaltet sich auch die Begleitung aus der krisenhaften Situation.

Daneben bietet die 30 Jahre alte Mutter eines Sohnes Beratung und Coaching an. "Ressourcen und Stärken finden und diese für einen guten Weg zu nutzen, ist das Ziel im Coaching", erklärt Sandra Laubersheimer. Die Beratungsfunktion basiert auf der Weitergabe des pädagogischen und psychologischen Fachwissens an den Ratsuchenden, verbunden mit Vorschlägen, Tipps und Empfehlungen für konkretes Handeln.

Seminare unter dem Titel "Familienkonferenz" ergänzen das umfassende Angebot, das sich in diesem Fall an Familien richtet. In Intensivtrainings, am Abend über mehrere Wochen oder als Einzeltraining werden die Familie analysiert, die Schwierigkeiten transparent gemacht und Techniken für ein harmonisches Miteinander vermittelt.

Ab sofort ist Sandra Laubersheimer im Herzen von Hockenheim für Interessierte da. Infos zur Person und Praxis, Jahnstraße 46, gibt es unter www.praxis-laubersheimer.de, Kontaktaufnahme unter Telefon: 06205/2 55 78 62, per E-Mail: kontakt@praxis-laubersheimer.de. zesa