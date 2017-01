Wege zur Begegnung mit Gott gibt es viele

Die Zeit des Jahreswechsels und der Beginn eines neuen Jahres ist nicht nur eine Zeit der guten Vorsätze, sondern auch eine Zeit der Nachdenklichkeit. Nachdenken über sich selbst und das Leben, aber auch über Gott und die Welt und die Beziehung des Menschen zu Gott. Sicherlich bleiben da mehr Fragen als Antworten . . . "Deshalb laden wir zu einem Glaubenskurs ein, denn wir wissen ja, so bunt wie das Leben ist, so vielfältig sind die Wege zur Begegnung mit Gott", machte Pastorin Hanna Lehnert gleich bei der Begrüßung und Eröffnung des ersten von insgesamt acht Glaubenskurs-Abenden deutlich.

Die Evangelisch-methodistische Kirche hat eine Kursreihe entwickelt, die sich dem Thema "Ein Ja finden" zum christlichen Glauben und zur Kirche aus verschiedenen Perspektiven nähert. "Es geht dabei um christliche Grundfragen", erläuterte die Hanna Lehnert vorab im Gespräch mit unserer Zeitung und freute sich natürlich besonders auch darüber, dass sie bei dem ersten Abend am Mittwoch dieser Woche gleich eine ökumenische Gemeinschaft begrüßen konnte. Die Tatsache, dass mehrere Generationen vertreten waren, war ein Garant für die Vielseitigkeit der Betrachtungsweisen zum Thema Glauben in unserer Zeit.

Vertrauen spielt große Rolle

"Was beschäftigt uns beim Gedanken an das Thema Glauben und warum haben wir uns entschieden, an diesem Glaubenskurs teilzunehmen", war der Grundtenor der anfänglichen lebhaften Diskussionsrunden. Zum Glauben gehört auch - dies wurde schnell deutlich - das Vertrauen, das Vertrauen auf Gott und das Vertrauen der Menschen zueinander.

Hier kamen Gedanken aus persönlichen Lebensgeschichten hinzu, wenn beispielsweise jemand erlebt hat, dass das Vertrauen missbraucht wurde und man neue Vertrauensbasen aufbauen musste.

Die gelungene Mischung zwischen grundsätzlichen Gedanken und individuellen Eindrücken sorgte für eine lebendige Gesprächsrunde, wobei stets das "Ja" im Mittelpunkt stand, das "Ja" zu Gott, das "Ja" zu sich selbst und natürlich das "Ja" zu den Mitmenschen, zu unserer Gemeinschaft. Dieses "Ja" komme, so führte Pastorin Lehnert aus, im Grunde genommen vom "Ja" Gottes her, das er zu den Menschen spreche, noch bevor diese es ihm erwidern könnten.

"Wir haben einen lebendigen Abend gemeinsam erlebt, der unsere Gedanken bereichert, unsere Gedankenwelt gerade im religiösen Bereich sehr erweitert, nachdenklich und neugierig gemacht hat", war das Resümee eines Teilnehmers am ersten Abend.

Dieser Glaubenskurs "Ein Ja finden" erstreckt sich insgesamt auf acht Abende, sieben Abende stehen noch bevor. Jede und jeder, der Interesse hat, ist eingeladen, mitzumachen und mit dabei zu hören, zuzuhören und mitzureden, ohne irgendeine Verpflichtung und kostenlos. Spannende Themen stehen in den kommenden Wochen noch auf dem Programm, beispielsweise die Frage, wie man "mit der Bibel leben" könne, aber es geht auch um die "Wahrnehmung sozialer Verantwortung". Die Treffs finden jeweils mittwochs statt, stellen also eine "geistige Oase" in der Mitte der Woche dar, bei dem es am kommenden Mittwoch um das Thema "Loslassen und ankommen" geht.

Interessenten willkommen

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr im Untergeschoss der Christuskirche am Carl-Benz-Platz mit einem gemeinsamen entspannenden Abendessen.

Weitere Informationen erteilt Pastorin Hanna Lehnert, eine formale Anmeldung ist nicht erforderlich, die Pastorin würde sich aber aus organisatorischen Gründen darüber freuen. Eine einmalige Teilnahme ist ebenso möglich wie ein Besuch der gesamten religiösen Veranstaltungsreihe.