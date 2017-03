Weit mehr als Malerei und Statuen

Seit 15 Jahren bereichert der Kunstverein das kulturelle Leben der Stadt und der Umgebung mit seinen vielfältigen Aktivitäten und Angeboten. Im Zuge der Lokalen Agenda 21 der Stadt Hockenheim bildete sich 2001 aus dem Arbeitskreis Freizeit, Kultur und Soziales auf Anregung von Theresia Gaa eine Projektgruppe Kunstverein. Viele Sitzungen bis tief in die Nacht, Diskussionen, Gespräche und das Einholen von Informationen führten schließlich zum gewünschten Ziel, teilt der Verein mit.

Theresia Gaa, Dieter Klee, Brigitte Hermann, Jochen Kern, Gisela Späth, Dr. Martina Wehlte, Bettina Baumann und Harald Süß konnten am 2. Januar 2002 die Gründungsdokumente des Kunstvereins Hockenheim unterzeichnen.

Die Zielsetzung des Vereins ist die Förderung des Interesses an bildender Kunst, Verständnis zu wecken für Ausdrucksformen und Medien unserer Zeit, ein interessantes und abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm anzubieten, Bekanntmachung zeitgenössischer Künstler und Austausch und Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Einrichtungen. In einer kurzen, aber intensiven Planungsphase wurde nach der Vereinsgründung das erste große Projekt "Die Kunst der Verwandlung" entwickelt, in das Kindergärten, Schulen und weitere Institutionen eingebunden waren.

Breites Spektrum an Arbeiten

Viele Ausstellungen an verschiedenen Ausstellungsorten wie der Stadthalle, dem Vermögensmanagement der Sparkasse (2003-2013), dem Bistro "et cetera" (2004-2012), im Wasserturm (ab 2005), in der Zehntscheune (ab 2010) und in der Pestalozzi-Schule, wurden von dem sehr aktiven Kunstvereinsteam organisiert.

Alle Künstler, die der Kunstverein in den vergangenen 15 Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt hat, hätten es verdient erwähnt zu werden, was den Rahmen des Berichts jedoch sprengen würde. So kann nur an einige Ausstellungen erinnert werden. Kunst wird allgemein oft gleichgesetzt mit Malerei und Statuen. Dass dem nicht so ist, zeigte überzeugend 2004 die Ausstellung "Taras Garten - Metallreliefs und Bilder aus Wolle". Susanna Taras teppichartig gewirkte Blumenbilder und ornamentale Stahlreliefs setzen sich provokant über die Grenzen zwischen angewandter und bildender Kunst hinweg. In einer speziell dafür umgebauten Bohrmaschine und in Abwandlung der traditionellen Knüpftechnik gestaltet sie meterhohe, farbgewaltige Pflanzengebilde, Malerei mit Wolle.

Virtuos mit der Kettensäge

Eine völlig andere Richtung der Kunst zeigten 2005 Gerd Winter und Armin Göhringer auf. Farbfeldmalerei, Ornamente die durch transparente Farbschichten schimmern und der Kontrast der einzelnen Farbfelder machen den großen Reiz Gerd Winters Malerei aus, und sie boten einen starken Kontrast zu den dunklen Holzskulpturen Armin Göhringers.

Göhringer begeisterte mit seinen Werken viele Besucher, ist seine Arbeitsweise und das Ergebnis doch außergewöhnlich. Mit der Kettensäge, mit horizontalen und vertikalen Einschnitten wird aus einem Holzstamm eine unglaublich filigrane und luftig wirkende Skulptur. Jede seiner 18 gezeigten Werke beeindruckte durch ihre besondere Ausstrahlung.

Eines der Highlights in der 15-jährigen Vereinsgeschichte war 2009 die Stadthallenausstellung "Gegen unendlich". Zwei Künstler aus dem "Malerfürstentum Wredanien" in Würzburg, Akimo und Angelika Summa, sorgten für Furore.

Achim Schollenberger, Künstlername Akimo, der Intellektuelle, der Denker mit politischem Willen, beschäftigte sich stark mit den Boat People, den Flüchtlingen, den hinter Zäunen eingepferchten Afrikanern auf der Insel Lampedusa, und transportierte dieses Thema mit einer auf Striche und Kreise reduzierte Bildsprache auf die Leinwand.

Angelika Summas Material dagegen ist der Draht in den unterschiedlichsten Stärken. Mit den verschiedensten Techniken wie Wickeln, Verknoten, Knüpfen, Häkeln, aber auch Schweißen und Löten, formt sie daraus filigrane Kleinobjekte, raumgreifende Plastiken, oder ungewöhnliche Körperskulpturen.

Zu futuristischen Klängen von Markus Wimmer kamen langsam, mit kleinen Schritten, fünf Models in Metallkleidern in den Ausstellungsraum der Stadthalle, bestiegen kleine Podeste und präsentierten sich dem staunenden Publikum. Ein Raunen ging durch die Reihen, die Besucher standen auf und näherten sich den außergewöhnlichen Kreationen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Ein Oberteil aus silbernem Metallgitter, ein Rock aus feinmaschigem, transparentem Edelstahlgewebe, ein gehäkeltes Kapuzenkabelkleid mit verknoteten Kunststoffröhren, ein gewebtes Kupferblechkleid mit langer Schleppe, ein kurzes, golden schimmerndes Messingdrahtkleid, wollten genauer in Augenschein genommen werden.

Die Kunstausstellungen in der Stadthalle werden jeweils von einem umfangreichen Rahmenprogramm wie Vorträge, Filme, Workshops, Kunst und Kulinarisches nach Feierabend, Lesungen und Konzerte begleitet.

Fast jedes Jahr konnte der Kunstverein für ein Konzert den international bekannten, vielfach ausgezeichneten Pianisten Leonard Schlüter gewinnen. Mit seinem sensiblen Spiel und seiner Interpretationsfähigkeit begeisterte das Ausnahmetalent regelmäßig seine Zuhörer, die ihm mit Standing Ovations dankten.

Auch dieses Jahr wird es wieder im Juli/August ein großes Kunst- und Kulturprojekt in der Stadthalle geben. Doch zunächst eröffnet der Kunstverein am Samstag, 25. März, um 16 Uhr, in der Zehntscheune die Ausstellung "Mensch und Natur". Die Künstler Heidi Karle, Zeichnung und Malerei, Bernhard Reißfelder, Skulpturen, Irmgard Weber, Malerei, werden von Dr. Martina Wehlte, Kunsthistorikerin, dem Publikum vorgestellt werden.

Der Kunstverein Hockenheim wünscht sich weiterhin ein interessiertes Publikum, Gespräche und Anregungen, und den einen oder anderen, der bereit ist, aktiv mitzuarbeiten. eh