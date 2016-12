Weitere Urnenwand auf Friedhof

Die Veränderungen auf dem Friedhof setzen sich fort. OB Dieter Gummers Feststellung ließ der Gemeinderat in seiner gestrigen öffentlichen Zusammenkunft Taten folgen. Er stellte im Vorgriff auf den Haushalt 2017 33 000 Euro für eine weitere Urnenwand zur Verfügung.

Nachdem im vergangenen Jahr die Urnenwandanlage im Grandfeld 12 mit der zehnten Urnenwand vollständig war, wurde im Sommer im Grabfeld 11 ein weiteres Urnengrabfeld erschlossen und eine Wand mit 40 Nischen montiert.

Aufgrund der großen Nachfrage nach dieser Bestattungsform, verbunden mit der langen Lieferzeit von 16 Wochen für eine Wand, waren bereits im Oktober mehr als die Hälfte dieser Urnennischen belegt. Derzeit sind noch zehn Nischen verfügbar.

Verwaltung sieht sich in der Pflicht

Die Zeit eilt also und daher sieht sich die Verwaltung in der Pflicht - auch aufgrund der langen Lieferzeit - im Vorgriff auf die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr eine Urnenwand inklusive Montage in Auftrag zu geben. Die Arbeiten sollen laut Christian Engel vom Fachbereich Bauen und Wohnen im Frühjahr ausgeführt werden.

Im Etat 2017 sind 76 000 Euro für zwei Urnenwände vorgesehen. Damit erhöht sich die Anzahl der Nischen von derzeit 392 auf 472. Insgesamt werden mittelfristig sieben weitere Urnenwände ins Auge gefasst. Die Kapazität steigt auf dann insgesamt 672 Nischen.

Beteiligungsbericht der Stadt

Im weiteren Verlauf der Zusammenkunft nahm der Tat von sogenannten Beteiligungsbericht 2014 Kenntnis. Dabei handelt es sich um Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Kommune mit mehr als 50 Prozent unmittelbar mit im Boot und wirtschaftlich tätig ist.

Der Bericht gibt also einen Überblick über die Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist. Dies betrifft insbesondere die Hockenheim-Ring GmbH mit ihren Gesellschaften.

Angesichts des von OB Dieter Gummer genannten Gesamtvolumens von 150 Millionen Euro fand es Stadtrat Adolf Härdle (Grüne) für sehr wünschenswert, wenn sich die Bürger mehr für diese Dinge interessieren würden: "Das Interesse lohnt sich, nicht zuletzt im Hinblick auf die großen Zukunftsaufgaben." Dieser Wunsch stieß beim Oberbürgermeister auf offene Ohren.