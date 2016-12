Wenn der Alltag zum Traumland wird

Das Rad dreht sich unaufhörlich weiter: Bei der Landesgartenschau 1991 war es sogar ein Riesenrad. Es ist mit Erinnerungen an ein Jahrhundertereignis verbunden, das Hockenheim nicht nur eine neue Infrastruktur und einen prächtigen Park bescherte, sondern auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl hervorrief. © Privat

Wie doch die Zeit vergeht. War es jetzt schon wieder 1247 Jahre her, dass Hockenheim erstmals im Lorscher Codex erwähnt wurde? Und 25 Jahre, dass hier die Gartenschau unseres Bundeslandes stattfand? Auch schon einige Zeit. Wer erst zwei Dutzend Jahre alt ist, hat nichts miterlebt vom Riesenrad und dem Blick auf Hockenheim aus 48 Metern Höhe.

Die Großveranstaltung hatte der gesamten Stadt damals richtiggehend Schwung gegeben. Solch einen "Kick" könnte sie durchaus mal wieder gebrauchen. Der Erfolg dieses Jahrhundertereignisses war nur möglich, weil alle zusammenhielten und -arbeiteten. Das muss nicht immer so sein. In Überlingen am Bodensee gibt es derzeit viel Ärger wegen der Landesgartenschau 2020. Und warum? Weil Bäume zuvor gefällt werden sollen, eine Allee mit 160 stattlichen Platanen. Kein Wunder, dass dies Zoff gibt. Die Oberbürgermeisterin wurde jedenfalls im Spätsommer dieses Jahres nicht mehr wiedergewählt.

Aber bei uns in der Kurpfalz geht es am Jahresende eher ums Feiern. Was feiern wir? Dass ein neues Jahr kommt? Oder dass wir das alte überlebt haben? Das neue Jahr ist jedenfalls ein deutliches Symbol dafür, dass die Zeit auch ohne unser Zutun weitergeht. Heißt das also: Alles wie gehabt, alles Alltag? Von wegen Alltag: Jeder Tag kommt neu auf uns zu.

Das Wunderbare im Alltäglichen

Die amerikanische Schriftstellerin Pearl S. Buck meinte einmal treffend: "Wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen." Wir sollten die Bedeutung des Alltags nicht unterschätzen. Schon Anton Tschechow hatte erkannt: "Eine Krise kann jeder Idiot haben, was uns zu schaffen macht, ist der Alltag."

Und schließlich ist es der Alltag, mit dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Wenn sich etwas bewährt und gut funktioniert, dann wird es erstaunlich schnell von unserem Gehirn gespeichert. Und weil es gut so ist, machen wir es wieder. Unser Gedächtnis speichert auch Neuigkeiten. An den ersten Schultag, den ersten Arbeitstag im neuen Büro erinnern wir uns, an den 327. oder 536. Arbeitstag denkt keiner mehr. Und wer erzählt schon vom Alltag? Wir erzählen doch eher von Highlights und spannenden Events und erlebnisreichen Urlaubstagen. Aber über den Alltag?

Zurück zum Urlaub: Nehmen wir mal an, wir haben für zwei oder drei Wochen einen wunderbaren Urlaub gebucht. Nach drei Tagen kennen wir uns dort aus, Cafés, Strände, Cocktailbars, Restaurants. Dann haben wir das Gefühl, "jetzt sind wir richtig angekommen, jetzt können wir uns richtig erholen." Ohne desillusionieren zu wollen, könnte man auch sagen, dass jetzt in positivem Sinne der Urlaubsalltag begonnen hat und wir uns rundum wohlfühlen. Also ist "Alltag" mehr als nur stetes "Müssen".

Sachlichkeit und Realismus

Jetzt könnte man einwenden: Warum ist denn immer vom Alltag die Rede, warum nicht von der Nacht? Oder hat jemand schon etwas von der Allnacht gehört? Im Grunde genommen ist dies ganz logisch: Für den Nachtschlaf gibt es keine Alternative, der Tag muss gestaltet werden.

Und da sind wir gefragt. Sind wir Realisten oder Fantasten? Der erste israelische Ministerpräsident David Ben Gurion war überzeugt: "Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist." Vielleicht bringt gerade dieser Gedanke Spannung in unseren Alltag, macht ihn täglich aufs Neue attraktiv.

Sachlichkeit und Realismus sind ebenso wichtig wie kleine Wunder des Alltags. Vielleicht erkennen wir sie manchmal in unserer schnelllebigen Zeit überhaupt nicht und denken nur in etwa: "Das ist aber gut, dass das jetzt so geklappt hat." Gehen wir davon aus, dass es der hier gerade vielzitierte Alltag gut mit uns meint.

Wer meint, ein Tag würde genau dem anderen gleichen, der sollte einmal Tagesläufe vergleichen und wird immer wieder Neues und Interessantes entdecken. Und man sollte fairerweise auch hinzufügen: Wenn wir den Alltag schätzen, dann schätzen wir auch uns selbst. Und deshalb dürfen wir uns umso mehr im neuen Jahr wieder auf das Traumland Alltag freuen.