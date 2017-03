Wenn Mord der Frauenbildung in die Quere kommt

Voll besetzt ist die Stadtbibliothek am Freitagabend, als die bekannte Hockenheimer Autorin Marlene Klaus von Dieter Reif begrüßt wird. "Sie ist nicht das erste Mal hier", sagt der Bibliotheksleiter, "aber immer zum ersten Mal mit ihrem neuesten Buch. Das hat hier schon Tradition und freut uns natürlich sehr." Dass sie gerne in die Stadtbibliothek kommt, um ihren neu erschienenen Roman hier zuerst vorzustellen, nimmt man ihr bedenkenlos ab, denn sie blickt nicht nur in erwartungsvolle Gesichter, sondern auch in die zahlreicher Freunde und Fans.

Schon der erste Eindruck fällt sehr positiv aus: Marlene Klaus setzt sich gut gelaunt, mit freundlichem Lächeln an den Tisch und beginnt ohne Nervosität zu lesen. Vorab macht sie einige Bemerkungen zur Gloria-Reihe allgemein und zum Thema Frauenbildung, das im dritten Band eine bedeutende Rolle spielt.

Blick aufs Ganze geworfen

Und die Autorin liest nicht nur jene Episode vor, in der die Handlung des Romans ansetzt, sondern wirft einen Blick aufs Ganze, ohne die entscheidenden Stellen preiszugeben. Sie strukturiert die Lesung so, um Spannung aufzubauen mit einem Mord, der just während der Eröffnungsfeierlichkeiten zum Frauenbildungsverein geschieht. So macht sie die Zuhörer neugierig auf das gesamte Buch, das sie in der Pause beim Büchertisch der Buchhandlung Gansler erstehen können und von der Autorin signieren lassen.

Marlene Klaus passt beim Lesen ihre Stimme den jeweiligen Situationen an, so dass sie den Protagonisten, darunter Lady Gloria Wingfield und ihrer Freundin Lilian, dem gut aussehenden Reporter Gregory Morris, der Journalistin Miss Bateson oder Glorias Großtante Josephine Blyteh, ein jeweils eigenes Profil verleiht. Ihre minuziösen Schilderungen lassen die viktorianische Ära aufleben und geben den Anwesenden das Gefühl, mittendrin zu sitzen.

Prominentes Paar als Vorbild

Dafür hat Marlene Klaus, wie sie erzählt, viel im Internet recherchiert, besonders aber sei ihr der Baedeker-Reiseführer von großer Hilfe gewesen. "Die Gloria-Romane haben immer etwas mit einer Liebesbeziehung eines fiktiven oder historischen Paares zu tun", führt die Autorin mehrerer Kurzgeschichten, Romane und der Krimireihe um Lady Gloria in die Lesung ein. Diese Paare kommen in den Romanen nicht vor, erläutert sie, doch sie dienen den agierenden Figuren als Vorbilder.

Die Reihe begann sie mit dem bekanntesten aller Liebespaare, Romeo und Julia, was schon im Titel "Gloria und die Liebenden von Verona" anklingt. Danach fiel ihre Wahl auf ein Caesar und Kleopatra. Ägypten stand 1888 unter britischer Herrschaft, das für ihre Protagonistinnen bei aller Exotik ein vertrautes Reisegebiet bedeutete.

Das historische Liebespaar, das im Band, "Gloria und die Londoner Liebschaften" eine Rolle spielt, sind Königin Victoria und ihr über alles geliebter Gemahl Albert. Je nach Sympathie für das eine oder andere Paar kann man die Romane selbstverständlich auch unabhängig voneinander lesen, merkt Klaus an. Was die Frauenbildung betrifft, sagt sie, dass Lady Gloria ein Wesen ihrer Zeit ist. In jener Epoche begannen Frauen, sich in das öffentliche Leben einzumischen und ihre Rechte einzufordern, sei es das Recht zu studieren, zu wählen oder einen Beruf zu ergreifen. Gloria gehört zwar der oberen Klasse an, doch sie hat eine deutlich ausgeprägte sozialpolitische Ader. Daher engagiert sie sich in Sachen Frauenbildung.

19. Jahrhundert wird lebendig

Sie hat sich informiert, Mitstreiterinnen ebenso gesucht wie Geldgeber. Im 19. Jahrhundert existierten bereits solche Frauenbildungsvereine, in Leipzig zum Beispiel, wie Klaus herausfand. Im Vorstand war die Frauenrechtlerin Louise Otto Peters (1819 - 1895), nach der auch in Hockenheim eine Schule benannt wurde. Das Vortrags- und Kursangebot diente der "Erweiterung des weiblichen Gesichtskreises, Erhebung und Anregung für stille Arbeitsstunden". Auch der von Gloria gegründete Frauenbildungsverein sah Unterricht in Geografie oder Handelskunde vor.

Auch mit dem dritten viktorianischen Gloria-Krimi fesselt Marlene Klaus ihr Publikum durch lebendigen Erzählstil. Souverän gelingt es ihr, das Geschehen mit der besonderen Atmosphäre Londons im 19. Jahrhundert zu verknüpfen.