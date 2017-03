Werk siegt bei Monatsblitz

In Abwesenheit des in der Gesamtwertung führenden Dr. Mathias Krause hat Manfred Werk das Wertungsblitzturnier des Monats März für sich entschieden. Werk lag mit 9,5 von 10 möglichen Punkten vorn, gefolgt von Marco Dobrikov (7,5) sowie Christian Würfel und Wilfried Dorn. In der Gesamtwertung führt weiter Krause mit 46 Wertungspunkten.

Der Wettkampf in der Verbandsliga Nordbaden erbrachte einen 7,5:0,5-Sieg beim SC Pforzheim 1906. Die Punkte holten: IM Tomislav Bodrozic, FM Alexander Postoev-Birkenberg, FM Oliver Günthner, Joel De Silva, Blerim Kuci, Bernd Hierholz sowie Thomas Löchel (je 1) und IM Mihail Nekrasov (remis). Der Aufstieg in die badische Oberliga rückt damit immer näher.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen spielen dort um 20 Uhr eine Trainingseinheit mit Großmeister David Baramidze.

Um deutschen Mannschafts-Pokal

Das Hockenheimer Pokalteam spielt am Wochenende in der Zwischenrunde um den deutschen Mannschafts-Pokal in Wolfhagen gegen die Schachfreunde Bad Emstal/Wolfhagen, Bundesligist SG Solingen und die SG Leipzig. Das Achtelfinale wird am morgigen Samstag vor Ort ausgelost. Die Sieger spielen am Sonntag das Viertelfinale.

Am Sonntag muss Hockenheim III in der Bereichsliga Nord 1 bei der Dritten des SK Mannheim-Lindenhof 1865 antreten. In der Bezirksklasse erwartet Hockenheim IV den SC 1922 Ketsch, in der Kreisklasse B Hockenheim V den SC 65 Reilingen II. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw