Wichtig für Vollmachten

Die nächste Beglaubigungssprechstunde des Rhein-Neckar-Kreises findet am Montag, 6. Februar, im Zeitraum von 8.30 bis 12 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. In der Sprechstunde können Vollmachtgeber ihre Unterschrift gegen eine Gebühr von 10 Euro beglaubigen lassen.

Weitere Sprechstunden in diesem Jahr sind für 24. April, 24. Juli und 23. Oktober vorgesehen. Aufgrund der großen Nachfrage werden Interessenten gebeten, sich bereits heute für alle Termine im Jahr 2017 anzumelden.

Rechtswirksame Vorsorgevollmachten haben bei einem plötzlichen Unfall oder schweren Erkrankungen eine große Bedeutung. Sie ermöglichen der bevollmächtigten Person, Entscheidungen für einen erkrankten Menschen zu übernehmen, wenn dieser seine Interessen nicht mehr selbst vertreten kann.

Vordrucke der Vollmachten und Patientenverfügungen sind im Rathaus erhältlich und sollten vor der Sprechstunde am Empfang abgeholt werden. Bei Interesse an einer Teilnahme an den Beglaubigungssprechstunden wird darum gebeten, sich vorab im Rathaus bei Sabrina Haaf, Sekretariat Oberbürgermeister, Telefon 06205/2 12 14, E-Mail s.haaf@hockenheim.de, anzumelden.

Rechtzeitig anmelden

Zu beachten ist, dass Termine für die Sprechstunden nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen und schnell vergeben sind. Es kann sich daher lohnen, sich auch für einen späteren Termin einzutragen. Außerdem sollte die zu beglaubigende Vollmacht nach Möglichkeit noch nicht unterschrieben sein und ein Ausweis zu dem Termin mitgebracht werden. zg