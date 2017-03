Wie läuft Verkehr, wenn’s am Bach losgeht?

Anlässlich des bevorstehenden Baubeginns des Hochwasserschutz- und Ökologieprojektes (HÖP) lädt das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag, 28. März, 19 Uhr, zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in die Stadthalle ein. Im Mittelpunkt des Abends stehen der zeitliche und bauliche Ablauf des Projektes, die Sicherheitsvorkehrungen sowie die Verkehrsführung und -regelung, insbesondere im Hinblick auf andere innerstädtische Bauprojekte in Hockenheim.

Im Anschluss an einen einführenden Vortrag stehen Vertreter des Landes und der Stadt ausführlich für Einzelfragen zur Verfügung, teilt die Verwaltung mit. Einlass in der Stadthalle ist ab 18.30 Uhr.

Neuer grüner Mittelpunkt

Mit der Umsetzung des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts in Hockenheim wird ein neuer grüner Mittelpunkt im Herzen der Stadt geschaffen. Auf einer Länge von etwa 800 Metern werden der Kraichbach und der Mühlkanal zusammengelegt und neue Dämme und Hochwasserschutzmauern zur Gewährleistung eines mindestens 100-jährlichen Hochwasserschutzes errichtet. Die Gestaltung eines naturnahen, strukturreichen Kraichbachs soll die Lebensbedingungen für heimische Tiere aufwerten.

Die sich entwickelnde Flora und Fauna soll die Naherholungsmöglichkeit am Bach für die Bürger von Hockenheim erhöhen und damit für mehr städtische Lebensqualität sorgen. zg