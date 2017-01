Wilder Westen kommt in Zehntscheune

Der Verein "Silberbüchse" aus Hohenstein-Ernstthal ist mit seinen Ausstellungen über Karl May international unterwegs, wie beispielsweise in Linz (Foto). Im September ist er mit einer Präsentation beim Freundeskreis zu Gast.

Der Freundeskreis Hockenheim- Hohenstein-Ernstthal zählt aktuell 113 Mitglieder, von denen knapp die Hälfte bei der Jahreshauptversammlung in der Zehntscheune anwesend war. Dafür gab es vom Vorsitzenden Peter Busch ein großes Lob. Eng wurde es an den beiden Tischreihen, aber Ersatzstühle waren schnell herbeigeschafft.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Vorstandes. Peter Busch bleibt, einstimmig gewählt, im Amt es Vorsitzenden. Ihm zu Seite steht weiterhin Lucy Jung als Stellvertreterin. Die Finanzen liegen weiterhin in den bewährten Händen von Dietrich "Beppo" Hinterleitner. Neu im Amt des Schriftführers wurde Bernhard Gundt begrüßt. Er tritt an die Stelle von Günter J. Sporys, der den Verein in dieser Position von der Gründung an im Jahr 2011 begleitete.

Peter Busch dankte Günter J. Sporys ausdrücklich für sein langjähriges Engagement für die Partnerschaft zwischen Hohenstein-Ernstthal und Hockenheim und erinnerte dabei ganz besonders an die Baumspende für die Karl-May-Schule im April 2013. Für das Amt der Beisitzer konnten Michael Behr, Christa Greif, Heinz Jahnke, Ute Leibrandt, Wolfgang Opielka und Rainer Schmid gewonnen werden.

Die Finanzen des Vereins sind gesund. Das bestätigten die Kassenrevisoren Karl-Heinz Träutlein und Michael Gelb. Letzterer scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Amt des Kassenprüfers aus, Nachfolger wurde Helmut Kief.

Höhepunkt: Reise nach Sachsen

Die Aktivitäten im vergangenen Jahr: Gleich am Jahresanfang war der Freundeskreis beim Neujahrsempfang in der Stadthalle präsent. Bei der Jahreshauptversammlung 2016 konnte der Beitritt des 100. Mitgliedes in Person von Erich Homilius, des ehemaligen Oberbürgermeisters von Hohenstein-Ernstthal, verkündet werden. In drei Sitzungen traf sich der Vorstand, um die einzelnen Veranstaltungen zu organisieren. Beim Hockenheimer Mai gab es beim Stand vor den Stadtwerken das gute Gersdorfer Bier zu trinken. Als der Fremdenverkehrsverein Hohenstein-Ernstthal im August sein 25-jähriges Bestehen feierte, überbrachte eine Delegation die Glückwünsche der Rennstadt. Der Höhepunkt war wieder die viertägige Reise nach Sachsen. Das fünfjährige Bestehen wurde im November gefeiert und der Hockenheimer Advent bildete den Abschluss des Vereinsjahres.

Der Verein bleibt auch 2017 weiterhin auf Reisen. Im August und im Dezember werden Sachsen und die Partnerstadt bereist. Für den 16. und 17. September ist eine Ausstellung des Vereins "Silberbüchse" in der Zehntscheune vorgesehen.

Hockenheim ist Anfang Oktober das Ziel der Bürgerfahrt von Hohenstein-Ernstthal. Von hier aus erkunden dann die Sachsen eine Woche lang die Region. Auf die Begegnungen mit den Freunden aus Sachsen darf man gespannt sein. zg