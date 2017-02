Winterbrache soll Lebensraum schaffen

Diese singende Haubenlerche fühlt sich sichtlich wohl, doch um ihre Art ist es nicht gut bestellt - sie ist vom Aussterben bedroht. © Artemy Voikhansky

Hockenheim/Region. Einst war sie in der Kurpfalz häufig anzutreffen, die kleine Lerche mit der frechen Federhaube und dem wissenschaftlichen Namen Galerida cristata. Als Steppenbewohner liebt sie warme Gebiete mit offenen Bodenflächen und spärlichem Bewuchs. Auf den Siedlungsbrachen (Neubaugebiete) und Industriebrachen, aber auch auf den mageren Ackerböden der Hardtflächen fand sie noch bis in die 70er Jahre ideale Lebensräume in der Oberrheinebene, heißt es in einem Artikel von Armin Konrad zum Schicksal des Vogels, den uns die Agenda 21-Gruppe "Aktiver Natur- und Artenschutz in Hockenheim und Umgebung" (ANAS) übermittelt hat.

Die Haubenlerche ist im Unterschied zur Feldlerche kein Zugvogel, sondern bleibt auch im Winter hier. Wie alle Lerchen legt sie ihre zwei bis fünf Eier in Nester, die in selbstgegrabenen Bodenmulden angelegt werden. Die Brut- und Nestlingszeit liegt für die Erstbruten zwischen Mitte März und Mitte Juni, für Zweitbruten zwischen Mitte Mai und Mitte Juli. Als Nahrung benötigt sie Sämereien von Wildkräutern und Gräsern, Jungvögel auch Kleininsekten und Würmer.

Steten Rückgang verzeichnet

Bereits um die Mitte des letzten Jahrhunderts begannen die Bestände der Haubenlerche stark abzunehmen. 1999 schätzte Jochen Hölzinger den Brutbestand noch auf 500 Paare, inzwischen sind sie aus fast allen Landesteilen verschwunden und brüten nur noch in der nördlichen Oberrheinebene.

Schwerpunkt um Hockenheim

Tobias Lepp, Haubenlerchenspezialist der "Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg" (OGBW) und Sprecher der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar (OAG-RN) suchte im Jahr 2015 mehrfach alle potenziellen Brutstandorte auf und ermittelte den Restbestand dieser Art mit etwa 40 bis 50 Brutpaaren. Zirka 85 Prozent davon kommen in einem Kerngebiet zwischen Hockenheim, Ketsch, Walldorf, St. Leon, und Waghäusel vor, dabei kommt der Gemarkung Hockenheim eine besondere Bedeutung zu.

Inzwischen steht die Haubenlerche auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten in der Kategorie eins - sie ist vom Aussterben bedroht. Sie gehört zu den Arten, die in Baden-Württemberg so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in absehbarer Zeit im Bestand erlöschen (aussterben), wenn die Gefährdungsursachen fortbestehen.

Was sind die Ursachen dieses dramatischen Rückgangs der Haubenlerchen? Zum Einen wurden die meisten Siedlungslücken inzwischen geschlossen, auch in den Gewerbegebieten (beispielsweise ist im Talhaus dadurch ein Brutstandort verlorengegangen), des Weiteren fand in den Wohngebieten eine intensive Begrünung (Bodendecker) statt. Der drastische Rückgang auf den landwirtschaftlichen Flächen hängt unter anderem damit zusammen, dass durch einen wesentlich höheren Düngereintrag und durch Bewässerung auch auf ehemals mageren, trockenen Böden inzwischen ein intensiver landwirtschaftlicher Anbau möglich ist.

Der Fortbestand der Haubenlerchen kann also nur gesichert werden, wenn es gelingt, zumindest inselartig Flächen mit niedrigem, lückigem Bewuchs zu schaffen. Tobias Lepp schlägt dafür auf mageren trockenen Böden die Anlage von Winterbrachen mit Selbstbegrünung vor, das heißt in den Wintermonaten wird eine Fläche umgebrochen, auf der in den Folgemonaten während der Brutzeit eine spärliche Pflanzenbedeckung heranwächst. Bis Ende Juni wird die Fläche nicht weiter bearbeitet. In den Folgejahren wird das wiederholt. Solche Brachen können im Rahmen der EU-Greeningmaßnahmen als Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) gefördert werden.

Fläche als Brutareal hergerichtet

Steffen Großhans, Spargelbauer in Hockenheim, Vorsitzender des Hockenheimer Bauernverbandes und stellvertretender Sprecher der lokalen Agenda 21-Gruppe "Aktiver Natur- und Artenschutz in Hockenheim und Umgebung" (ANAS) hat am Montag, 6. Februar, eine 1,2 Hektar große Fläche in der Nähe des "Dänischen Lagers" umgebrochen, um sie in diesem Sinne als Brutareal für die Haubenlerche zu optimieren.

Es ist zu hoffen, dass sich weitere Landwirte der Region diesem Beispiel anschließen und wenn sich ein Mosaik aus solchen inselartigen Brachen entwickeln sollte, besteht die Chance, das Aussterben dieser Art in Südwestdeutschland zu verhindern und dann können sich künftige Generationen weiterhin an ihrem melodischen Gesang erfreuen, so der Agenda-Bericht. zg