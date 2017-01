Wir kommen alle nicht drumrum

Das Thema ist unerschöpflich - auf jeden Fall aber zu umfangreich für einen Abend. Darauf hat Peter Vollmer reagiert. Der Kabarettist aus Hessen hat für sein Programm "Frauen verblühen - Männer verduften" eine zweite Folge mit wachen Beobachtungen und guten Tipps zusammengestellt, die er am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Pumpwerk präsentiert. Im Interview verrät er, wie er seine Beziehungsanalysen weiterentwickelt hat.

Sie gehen mit den Beziehungsbeobachtungen in die zweite Runde - heißt das, Sie haben neue Erkenntnisse gewonnen, die Sie teilen möchten?

Peter Vollmer: Es heißt ja, Komik besteht aus Wahrheit und Schmerz - und davon ist auf jeden Fall genug vorhanden, um daraus eine Folge zwei zu gestalten. Ich mache das ja in aller Regel so, dass ich Geschichten aus dem eigenen Leben erzähle und aus der Perspektive des Mannes schildere, was man so erlebt, wenn man sich in dieser Lebensphase befindet und welche Konflikte dabei eine Rolle spielen können.

Zur Person: Peter Vollmer Peter Vollmers (Jahrgang 1962) künstlerische Wurzeln liegen in der freien Theaterarbeit und in der Freiburger Kabarettszene. Er ist seit 1992 mit Solo-Programmen wie "Im Namen der Hose", "Der Wüste lebt", "Doktor-Spiele"," Mölle-Männer", "Helden bitte melden" "Neue Doktor-Spiele" und "Lachgas - die Gesundheitsshow" unterwegs. Seit 1995 arbeitet er als Autor satirischer Beiträge für das WDR-Fernsehen. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. Als Kabarettist wurde er ausgezeichnet mit Westspitzen-Kabarettpreis, Heilbronner Lorbeeren in Gold, Melsunger Kabarettpreis, Publikumspreis Scharfe Barte, Rottweiler Badezimmer und Lüdenscheider Kleinkunstpreis.

Und Sie haben noch immer den Eindruck, dass bei den Herren akute Fluchtgefahr besteht?

Vollmer: Ich würde es so sagen, dass es immer um die Frage des Flüchtens oder Standhaltens geht. In diesem Spannungsfeld bewegt man sich. Ich denke schon, dass es für Männer meiner Generation darum geht, sich den Frauen gegenüber zu behaupten, die sehr selbstbewusst auf ihre Emanzipation drängen, und ihre Rolle neu zu bestimmen - zunächst mal aus der Defensive heraus.

Kann man sagen, dass Sie weiterhin ein bisschen mehr Verständnis für die Männer haben, wie bereits im ersten Teil?

Vollmer: Da ich selber einer bin und die Dinge somit aus dieser Perspektive erlebe und sehe, ist das wohl natürlicherweise so. Außerdem sind wir alle darauf getrimmt, Frauenversteher zu sein und haben durchaus vieles von den Frauen gelernt, was das gegenseitige Verständnis angeht. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Beziehungen und Geschlechterrollen einem Wandel unterworfen und immer neu zu definieren sind.

Sie sorgen also schon ein bisschen für Ausgleich bei den Paaren, die in die Vorstellung kommen?

Vollmer: Beim Humor geht es ja auch darum, die vorhandene Spannung in einem Lachen aufzulösen, von daher geht es in der Tat auch um einen Ausgleich.

Kann man sagen, dass Paare in der Mehrheit sind in Ihrem Publikum, sitzen immer schön Mann und Frauen nebeneinander?

Vollmer: Das ist eine Konstellation, die es häufig gibt, aber ich habe es bis jetzt noch nicht statistisch erhoben. Aber wenn mein Eindruck nicht trügt, gibt es einen gewissen Frauenüber-schuss in den Programmen. Es sind immer wieder Frauengruppen, die am "Mädelsabend" ins Kabarett kommen. Das ist immer sehr schön, weil die in der Regel gute Laune mitbringen.

Möglicherweise sind sie ja auch froh, dass ihre Männer verduftet sind und ihre Abende jetzt entspannter verlaufen . . .

Vollmer: Das will ich nicht ausschließen. Das geht Männern ja auch ab und zu so.

Sie beschreiben, dem Mann in der Lebensmitte fehle die Zeit für Liebesaffären, da er noch zur Kosmetikerin müsse - haben Sie da eigene Erfahrungen?

Vollmer: Als Trend ist das auf jeden Fall ausgemacht und bestätigt. Das sagen auch viele derer, die sich mit kosmetischen und plastischen Eingriffen beruflich beschäftigen, dass Männer immer stärker die Kunden sind. Was ich selber spüre, ist ein Konformitätsdruck, dass man smart und gut aussehend daherkommen soll. Ich habe selber noch nichts durchführen lassen, aber den manchmal deprimierenden Test mit dem Spiegel, auf den man mit Blick auf die "Hängefalten" herunterschaut, habe ich schon geworfen.

Sie fragen sich auf der Bühne, ob es nicht höchste Zeit sei, diesem unwürdigen Leben zu entfliehen. Verraten Sie die Antwort?

Vollmer: Auf der Bühne bleibe ich am Ende doch da und verdufte nicht - was auch damit zu tun hat, dass es so viele attraktive Alternativen nicht gibt. Das Leben als Single hat ja auch seine Nachteile.

Das heißt, Sie plädieren für das gemeinsame Meistern der genüsslich geschilderten Widrigkeiten?

Vollmer: Das Älterwerden ist eine Lebensphase, die man doch besser miteinander gestalten und aushalten kann, als wenn man dem alleine ausgesetzt ist. In der zweiten Folge des Programms sind daher manche Fragen auch schon etwas zugespitzter, sie werden ernsthafter. Das ist eine Aufgabenstellung für meinen Stand, Leute zum Nachdenken, aber auch zum Lachen zu bringen über Dinge, die ernsthaft und bedrängend sein können. Weil wir am Ende alle nicht drumrumkommen. Humor ist eine Haltung, die das leichter erträglich macht.