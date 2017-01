„Wir sind an allem schuld . . .“

Der Lions-Club bietet zum Beginn des neuen Jahres einen musikalischen Leckerbissen. Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, hat der Serviceclub in der Stadthalle die Gruppe "Six Pack" zu Gast. Die wohl bekannteste A-cappella-Formation der Republik bietet ihre Show "Tschingderassabumm". Lars Kienle erinnert sich im Interview mit unserer Zeitung an die Anfänge der Formation, erklärt den Zusammenhang zwischen dem Singen sowie Herumblödeln, verrät Hintergründe zum neuen Programm und gibt Einblicke in die Organisation von "Six Pack".

Wie seid Ihr zusammengekommen und was macht ihr, wenn ihr nicht "Six Pack" seid?

Lars Kienle: Wir haben damals 1990 in Bayreuth studiert oder waren dort in Ausbildung und kannten uns teilweise über die Musikerszene. Hannes Betz, Klaus Meile und ich hatten die Idee einfach nur so aus Spaß eine A-cappella-Gruppe zu gründen, um beispielsweise bei Geburtstagen oder am Straßenrand ein Ständchen singen zu können. Dass das so erfolgreich wird, hätten wir nicht gedacht. Wir machen "Six Pack" teilberuflich, das heißt, dass jeder von uns sich noch was dazuverdient, beispielsweise als Drehbuchautor, Musiklehrer, Fotograf, Schulpsychologe oder als Musikalienfachhändler.

Bei a cappella denkt man ja eher an Frack, Zylinder und an die berühmten Comedian Harmonists?

Kienle: Das waren auch die ersten Lieder die wir geprobt haben: "Der kleine grüne Kaktus" oder "In der Bar zum Krokodil". Das war ja auch naheliegend, aber mit der Zeit haben wir uns an Lieder herangewagt, die noch nicht a cappella umgesetzt waren und diese haben wir auf unsere Weise interpretiert.

Wie passt das ernsthaft gute Singen mit dem Herumblödeln zusammen?

Kienle: Das Herumblödeln ist aus der Not heraus geboren. Am Anfang hatten wir noch nicht genügend Songmaterial für ein abendfüllendes Programm. Da haben wir einfach die Ansagen ausgedehnt und mit witzigen, aber auch hintersinnigem Klamauk gefüllt. Wir sind quasi die Erfinder des Comedy-a-cappella.

Wo liegen die Schwerpunkte beim neuen Programm?

Kienle: Unsere Programme haben immer einen roten Faden. In unserer neuen Show "Tschingderassabumm" zelebrieren wir unser 25-jähriges Bühnenjubiläum. Wir blicken augenzwinkernd zurück, singen unsere Gassenhauer, aber auch neue Songs! 25 Jahre "Six Pack" - und das ist erst der Anfang! Als Pioniere des Alcopops sind wir an allem schuld. An der Wiedervereinigung, an den Tamagotchis (die sind alle schon tot!), der Reichstagsenthüllung, Big Brother, Erich Ribbeck, dem Millenium-Bug, den No Angels, der Energiewende, ja sogar an der Merkelraute.

Tschingderassabumm klingt sehr nach Paukenschlag, was ist anders nach 25 Jahren "Six Pack"?

Kienle: Wir sind natürlich nicht mehr die jungen ungestümen Dilettanten, sondern haben uns weiterentwickelt. Es gab einige Umbesetzungen und dadurch auch neue Einflüsse. Wir haben uns musikalisch gesteigert, unsere Arrangements sind anspruchsvoller geworden und für die Erstellung der Show arbeiten wir mit Profis zusammen. Unser Regisseur ist Roland Junghans, der seine Brötchen übrigens als Hauptautor für Bülent Ceylan verdient.

Um die Stimmen so perfekt aufeinander abzustimmen, muss man sicherlich oft proben. Wie läuft das bei Euch?

Kienle: Dadurch, dass wir so oft auftreten, gibt es eigentlich keine Proben während unserer Tour. Wir klären die Fehler bei den Soundchecks. Geprobt wird immer für eine neue Show und das erstreckt sich dann über gut ein Jahr - mit vielen Probenwochenenden und Probenwochen.

Wer hält bei Euch den Laden zusammen und wie funktioniert das?

Kienle: Unsere gute Chemie und der Erfolg halten den Laden zusammen. Wäre die Stimmung in der Band nicht so gut und würde das Publikum uns nicht so lieben, dann müssten wir vielleicht was anderes machen. Ich manage die Band und mache die ganze Büroarbeit. Also beispielsweise die Auftrittsorte akquirieren, Tourplanung, Verträge machen, Webseite und Facebook pflegen. Andere Aufgaben wie der CD-Versand, unsere Finanzbuchhaltung oder Requisitenpflege sind auf die anderen Mitglieder verteilt.