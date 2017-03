Wirtschaft fußt auf Mittelstand

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Manfred Kern, besuchte zusammen mit dem Geschäftsführer der Bezirksgruppe Rhein-Neckar des Unternehmerverbands Südwestmetall, Norbert Johnen, die ART Antriebs- und Regeltechnik GmbH in Hockenheim. Hier konnte er sich ein gutes Bild von dem für Hockenheim und den südlichen Rhein-Neckar-Kreis bedeutenden Unternehmen machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

ART beschäftigt vor Ort rund 120 Mitarbeiter. Im Gespräch mit den beiden Geschäftsführern Albrecht Fiedler und Matthias Ruppert erfuhr Manfred Kern, wie das Unternehmen aufgebaut ist und vorhandenes Know-how am Standort Hockenheim bündelt. Bedeutende, weltweit tätige Industrieunternehmen würden Steuerungstechnik und mechatronische Produkte von ART einsetzen. Kern unterstrich die Bedeutung des Mittelstands für die Region.

Kompetenz vor Ort bündeln

Bei der ART Hockenheim handelt es sich um ein Mitglied der ART-Unternehmensgruppe mit insgesamt über 550 Mitarbeitern, welche sich nicht nur auf zwei deutsche, sondern auch auf einen polnischen und einen rumänischen Standort verteilen. "Fachliche Kompetenz und Wissen hier in der Region zu haben und zu halten ist von größter Bedeutung", meint der Landtagsabgeordnete Kern, der unter anderem Mitglied des Ausschusses für Europa und Internationales im baden-württembergischen Landtag ist.

Kern begrüßt, dass ART auch in Zukunft auf Hockenheim setzt - als logistisches und leitendes Zentrum sowie als Produktionsstätte, an dem Kompetenzen gebündelt würden und auch auf höchstem Niveau gefertigt werde. Besonders die Nähe zu den Kunden und kurze Transportwege bildeten dabei Vorteile. "Fertigung in der Region für die Region hat nicht zuletzt auch wegen des geringeren CO2-Ausstoßes ihren Charme", findet der Abgeordnete.

Angesprochen wurde auch die ausgereizte Kapazität der Fernstraßen in Richtung Osten. Das Unternehmen fährt nahezu täglich mit Lkws Material in die eine und bearbeitete Teile in die andere Richtung und würde sich mehr mehrspurige Autobahnen wünschen. Kern entgegnete, dass seiner Ansicht nach der Erhalt der Produktion mit den Arbeitsplätzen vor Ort grundsätzlich die beste Wahl sei. Wenn aus Kostengründen lange Transportwege in Kauf zu nehmen seien, sollten diese, wenn möglich, im Bahnverkehr zurückgelegt werden, regte der Grüne Abgeordnete an.

Für Zukunft gut aufgestellt

Der Landtagsabgeordnete, selbst überzeugter Fahrer eines Elektroautos, durfte außerdem erfahren, dass das Unternehmen ART in der Vergangenheit unter Mitwirkung eines Energieversorgers und eines großen Softwarehauses aus der Region eigene Ladesäulen für Elektroautos entwickelt und produziert habe. Ein Projekt, welches leider wegen der schleppenden Marktentwicklung nicht weiterverfolgt werde, aus dem das Unternehmen jedoch gestärkt hervorgegangen sei.

Mit einer Besichtigung der Fertigungshalle endete der Besuch. Kern und die anderen Besichtigungsteilnehmer waren sich am Ende einig, dass, nachdem ART in den letzten Jahren einige Umstrukturierungen durchlaufen hat, das Unternehmen heute gut aufgestellt ist. zg