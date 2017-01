Wo sozialer Wohnraum entstehen soll

Die Stadtverwaltung lädt interessierte Bürger zur Informationsveranstaltung "Wohnraumstandorte - Städtebauliche Varianten" am Dienstag, 17. Januar, 19 Uhr, in die Stadthalle ein. An diesem Abend werden Konzepte zur Entwicklung von vier Standorten für sozialen Wohnraum in Hockenheim vorgestellt und mit den Bürgern disku-tiert.

Damit möchte die Stadtverwaltung Beteiligung und Akzeptanz für die Entwicklung dieser Standorte erreichen. Dabei handelt es sich um Grundstücksflächen in der Birkenallee, am Eichendorffplatz/Lessingstraße, am Hubäckerring/Albert-Einstein-Straße und in der Zähringerstraße 14 bis 18.

Diskussion zum Abschluss

Das Programm der Bürger-Informationsveranstaltung beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema. Dabei wird die Notwendigkeit der Schaffung sozialen und bezahlbaren Wohnraums für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und für Obdachlose thematisiert. Anschließend werden die vier Standorte und die dazu entwickelten städtebaulichen Varianten erläutert. Eine Diskussion über die Konzeption für die Standorte schließt die Bürger-Informationsveranstaltung ab.

Die Vorgehensweise geht auf einen Beschluss des Gemeinderates zurück. Alle interessierten Bürger sind zu der Informationsveranstaltung eingeladen. cs