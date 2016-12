„Wohin gehen wir denn jetzt?“

Mit Ablauf des Jahres wird Hockenheim um eine Institution ärmer: Die Marktfrau Ruth Gimmy wird endgültig ihren Stand schließen und damit die Zahl der Marktbestücker auf nurmehr wenige reduzieren. Gründe gibt es für sie viele: die nicht ausreichende Kundenfrequenz, die eigene Gesundheit und die Anforderungen der Finanzbehörden, künftig zwei neue Kassen anzuschaffen - der Größe ihres Wagens entsprechend.

Ruth Gimmy lacht, atmet dann tief durch und für einen kurzen Moment sieht man tief in ihren Augen auch ein wenig Wehmut. Die Marktfrau atmet noch einmal tief durch. Dann kehrt ihre Frohnatur zurück und sie scherzt mit ihrer Kundin. "Ein Blumenkohl? Soll ich den nakisch mache?" Klar, den Blätterkranz braucht die Kundin nicht.

Aber das Lachen und miteinander plaudern, das mag sie schon. Darum sei ihr das Herz schwer, betont die Kundin, dass "ihre" Marktfrau bald nur noch ein Stück Geschichte der Rennstadt sein wird. Denn Ruth Gimmy hört auf. Nach 24 Jahren Markt in Hockenheim bilanziert sie pragmatisch. "Das wird für mich schwierig, denn so eine lange Zeit kann man nicht einfach abschütteln. Aber die Anforderungen an einen kleinen Beschicker sind hoch geworden. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, als Marktfrau aufzuhören", erklärte sie, "denn für den Aufwand den ich habe, kommt einfach zu wenig dabei heraus. Für eine Person ist es noch dazu zu viel Arbeit, für zwei Personen lohnt es sich finanziell nicht."

Neue Vorschriften für Kassen Am 13. Juli 2016 hat das Bundeskabinett beschlossen, den "Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" beschlossen. Damit soll - so das Bundesfinanzministerium - "die Steuerhinterziehung durch manipulierte Kassenaufzeichnungen wirksam bekämpft werden." Künftig müssen die "Grundaufzeichnungen" einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf einem Speichermedium gesichert werden. Ein Sicherheitsmodul verhindert, dass nach der Kasseneingabe die Aufzeichnung manipuliert wird. Ein Speichermedium speichert alles, die digitale Schnittstelle überträgt Daten für Prüfungszwecke. Der Entwurf sieht dies allerdings nicht bei Kassen auf Wochenmärkte, Gemeinde- und Vereinsfesten oder Hofläden vor. Bestehende Kassensysteme können noch bis 2022 genutzt werden. Die Neuregelungen gelten nach dem 31. Dezember 2019.

Das Kreuz mit dem Kreuz

Das Kreuz plagt die 59-Jährige. Und die Arbeit wird einfach nicht weniger. Eine starke Frau ist sie, diese Ruth Gimmy. Gelernt hat sie die Landwirtschaft. Von der Pike auf. Dazu ist sie Hauswirtschaftsmeisterin. Zehn Jahre lang pflegte sie ihre Eltern, den Aussiedlerhof in Ruchheim fuhr sie in all dieser Zeit auf halber Flamme. Statt Karotten und Petersilie wurde Mais und andere, anspruchslosere Früchte auf den Feldern angebaut. Als besonderes Glück erlebte sie jüngst die Geburt eines Enkelkindes.

Die Entscheidung, den Markt in Hockenheim aufzugeben, hat sie sich nicht leicht gemacht. "Nein, wirklich nicht", erzählt sie, während Kartoffeln und Lauch in die Tasche einer weiteren Kundin wandern. Sie hätte den Wagen verkleinern und eine neue Waage anschaffen müssen, doch so wäre auch die Angebotspalette reduzierter. "Dann laufen mir die Kunden weg", kann sie prognostizieren.

Das hätte sie nicht erleben wollen, denn Ruth Gimmy liebt Hockenheim. "Wenn ich in all den Jahren mal gefehlt habe, dann weil es gestürmt hat oder Glatteis gab", betont sie selbstbewusst. Neben ihr stapeln sich Butterrüben, Schwarzwurzeln und schwarze Rüben. Gemüse, das nicht mehr überall erhältlich ist. Das wussten in der Vergangenheit ihre Kunden zu schätzen. Aber leider waren es zu wenige von ihnen.

Ruth Gimmy hat alle Überlegungen der Stadtverwaltung, den Markt neu zu beleben, mitgemacht. Sie zog von der Ottostraße an die Zehntscheune um, arbeitete mit der Gilde zusammen und dann wieder mit der Verwaltung. Mal waren es mehr Stände, die um den ihrigen standen, dann wieder weniger. Derzeit kann man die Marktanbieter an einer Hand abzählen.

Zwischen bunten Eiern, "Wäller Nudeln" und deutschem Rosenkohl seufzt der eine oder andere Kunde. "Wo gehen wir denn jetzt hin?", fragt sich auch Heinz Scheuermann, der gerade Rote Beete, Paprika und Kartoffeln eingekauft hat. Neben ihm schickt eine Kundin die Nachbarin vor. "Der geht es nicht so gut", erklärt sie. Und Ruth Gimmy ist schon wieder in ihrem Element: "Für die Supp', da nehmen sie am besten die Quarta."

Der Stadt privat erhalten bleiben

Schon wandern die Kartoffeln mit dem ansprechenden Namen in die Einkaufstasche. Die Marktfrau blickt in die Gesichter der Menschen, die ihr gegenüber stehen, die Waren bestaunen, bestellen, bezahlen und wieder gehen. "Ich muss mich bei meinen Kunden bedanken", sagt sie, "denn die waren immer treu." Dazu kommt der Spaß, den man in all den Jahren miteinander hatte, findet sie. Künftig will sie Hockenheim ihrerseits die Treue halten. Ganz privat. "Zum Beispiel zum Hannes und der Bürgermeister in der Stadthalle, sagt sie, "da komme ich wieder."