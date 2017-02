Zahl der Betrunkenen steigt an

Das Faschingsvergnügen hatte leider alkoholbedingt erneut seine Schattenseiten: Die Polizei sprach samstags zunächst auf Anfrage von zahlreichen Einsätzen bei Schlägereien, berichtete bei der offiziellen Bilanz am Sonntag allerdings nur von sechs registrierten Körperverletzungen - offenbar haben die Einsatzkräfte in vielen Fällen durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert.

In allen Fällen sei "mehr oder weniger Alkohol im Spiel" gewesen. Das Deutsche Rote Kreuz meldete der Polizei eine erhebliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr bei der Behandlung von Besuchern in hilfloser Lage aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses. DRK-Einsatzleiter Uwe Hamm sagte, durchschnittlich versorgten die Helfer jedes Jahr zwischen 60 und 90 Patienten.

Vier Personen, die erheblich betrunken waren und provozierten, erteilten die Ordnungshüter einen Platzverweis. Da nicht alle die Warnung verstanden, wurden drei Beteiligte in Gewahrsam genommen. Zwei Autos wurden beschädigt. Als um 15.45 Uhr ein 25-jähriger Besucher in der Rathausstraße wegen Urinierens in der Öffentlichkeit angesprochen wurde, beleidigte er zuerst die Einsatzkräfte und ging auf die Beamten los. Er wurde überwältigt und festgenommen, dabei verletzte sich ein Beamter leicht.

Während des Zuges schritten Polizei und Security ein, als sich "Bepelzte" unerlaubt in den Fasnachtszug einreihen wollten. mm/pol