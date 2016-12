Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen

Stimmungsolles Ambiente im Herzen der Rennstadt: der hell erleuchtete Christbaum, daneben die katholische Kirche. © Lenhardt

Jedes Jahr im Advent veranstalte ich für die Erstkommunionkinder unserer Seelsorgeeinheit einen Leseabend. Dort lese ich den Kindern und Eltern eines meiner Lieblingsbücher vor: "Hilfe! Die Herdmanns kommen" von Barbara Robinson.

Die Herdmanns sind sechs Geschwister und gelten als das Grauen der ganzen Stadt. Selbst ihre Eltern kommen nicht mit ihnen zurecht und so sind sie auf sich allein gestellt. Sie halten eine gefährliche Katze, verprügeln sich und andere Kinder und werden von Klasse zu Klasse versetzt, da kein Lehrer zwei von ihnen in seinem Unterricht haben möchte.

Eines Tages erscheinen die Herdmanns in der Sonntagsschule, obwohl sie bisher von Glauben und Kirche so viel mitbekommen haben wie von Anstand und Respekt.

Und alles nur, weil sie gehört haben, dass es dort Süßigkeiten geben soll. Leider gibt es an diesem Sonntag ein großes Erntedankessen und somit wird auch am nächsten Sonntag der letzte Rückzugsort für die "anständigen Kinder" von ihnen heimgesucht.

Draufgängerische Geschwister

Nun soll das Krippenspiel aufgeführt werden und es gilt, die Rollen zu verteilen. Die Sonntagsschüler haben keine Lust darauf, denn schon so oft haben sie das Krippenspiel aufgeführt. Für sie ist es immer dasselbe und keiner versteht wirklich den Sinn. Die Herdmanns melden sich kurz entschlossen für die zu besetzenden Rollen und es kommt, wie es kommen muss: Alle Hauptrollen gehen an die draufgängerischen Geschwister. Von nun an leben die Sonntagsschüler in Angst und Schrecken vor Maria und Josef, dem Verkündigungsengel und den Heiligen Drei Königen.

Man kann sich vorstellen, dass die Proben anders verlaufen als in den Jahren zuvor. Die Herdmanns verdächtigen die Heiligen drei Könige der Spionage, wollen Herodes aufhängen und suchen mehr als eine Fluchtmöglichkeit für Maria, Josef und ihr Kind. Außerdem stellen sie fest, dass ein Futtertrog völlig unangebracht ist als Bett für den Erlöser der Welt.

Schinken vor der Krippe

Der Abend des Krippenspiels naht und anders als erwartet, reagiert das Publikum mit gespannter Erwartung und nicht mit blankem Entsetzen. Wirken die zerrissenen und schmutzigen Kleider von Maria und Josef doch authentischer als ein herausgeputztes schwangeres Paar nach tagelanger Wanderung.

Wahrscheinlich hatte der Verkündigungsengel die Hirten nicht in dem Maße angebrüllt, wie es die jüngste der Herdmanns-Geschwister in ihrer Rolle tat, doch die Wirkung der total versteinerten und sprachlosen Hirten, als der Verkündigungsengel lautstark verkündet "He, euch ist ein Kind geboren!" macht das Ganze doch sehr glaubwürdig.

Zum Schluss beschließen die Heiligen Drei Könige, dass Weihrauch, Gold und Myrrhe nicht satt machen und legen stattdessen einen großen Schinken vor die Krippe. Es geschehen bei diesem Krippenspiel wirklich ungewöhnliche Dinge, die niemand erwarten würde.

Aber genau das ist für mich das befreiende und wertvolle dieser Geschichte: Diese Geschwister - Außenseiter und Ausgeschlossene - zeigen uns mit aller Deutlichkeit und in aller Einfachheit, worauf es wirklich ankommt: Gottes Sohn wird geboren - für uns.

Sie sind keine Engel und werden es auch nach dem Krippenspiel nicht sein. Aber für einen Moment haben sie den Sinn der Weihnacht verstanden: Ein Kind wird geboren, als Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen. Es erblickt das Licht der Welt, inmitten der Armut eines Stalles. Es schenkt uns Hoffnung in der Finsternis des Lebens und lässt uns auch in der Fremde Vertrauen und Heimat spüren.

Auf das Wesentliche besinnen

Der Theologe Karl Rahner hat dies so formuliert: "Wenn wir sagen: Es ist Weihnacht, dann sagen wir: Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im fleischgewordenen Wort in die Welt hinein gesagt, ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt und du Mensch."

Das bedeutet Weihnachten! Ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, uns auf das Wesentliche zu besinnen, um das Fest der Geburt Jesu Christi als das feiern zu können, was es ist: ein Zeichen der göttlichen Anwesenheit in unserer allzu menschlichen Welt!

Im Namen der christlichen Gemeinden Hockenheim darf ich Ihnen allen ein gesegnetes und lebendiges Weihnachtsfest wünschen und zurufen: "He, euch ist ein Kind geboren!"