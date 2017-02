Hallo Kinder! Wisst ihr denn, was ein Logopäde ist? Das ist ein komisches Wort, oder? Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Sprecherziehung". Manche Kinder haben es schwer, das Sprechen zu lernen. Einige "Lispeln" beispielsweise. Dabei stößt die Zunge beim Sprechen an die Schneidezähne und erzeugt etwa beim "S" ein zischendes Geräusch. Andere sprechen sehr schnell oder sehr langsam, dass man sie ganz schwer versteht. Auch bei der Aussprache von Buchstaben haben einige Probleme. Statt "K" sprechen sie ein "G" oder statt "T" ein "D". Der Logopäde untersucht die Kinder zuerst, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Er kennt viele Übungen, mit denen man die Aussprache trainieren kann. Um die Muskeln im Mund zu stärken, könnt ihr mal folgende Übung ausprobieren: Ihr holt ganz tief Luft in den Mund und macht richtig dicke Backen. Dann lasst ihr die Luft auf einen Schlag heraus und formt den Laut "P".