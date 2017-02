Zitronengras trifft auf Curry

My Linh Luong und ihr Vater Thanh Hai Luong servieren Speisen ihrer Heimat. © Koob

Zartes Hähnchen trifft auf duftiges Zitronengras, geröstet in der Pfanne und begleitet von frischem Gemüse vom Markt und knackigen Erdnüssen - wenn Thanh Hai Luong die Gerichte seiner Heimat frisch zubereitet, dann hat er manches Mal das Gefühl, wieder in Vietnam zu sein. Dann vibriert das Leben um ihn herum, klingt Stimmengewirr durch die Straßen und duftet es in jedem Winkel nach Fischsauce, Ingwer, Limetten oder Curry.

Der Koch mit dem fröhlichen Lächeln könnte sich daher nichts Schöneres vorstellen, als diese unbeschreibliche Leidenschaft seiner Heimat für das aus ganz besonderen Zutaten frisch zubereitete Essen, mitten in Hockenheim seinen eigenen Gästen auf die Teller zu drapieren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Thi Phuong Truong öffnet er daher drei Mal in der Woche seine Küche und lädt an die Tische im eigenen, schön gestalteten Restaurant ein.

Frische Zutaten

Serviert wird dann Leckeres wie "Tom Yam Gai" - eine Suppe mit Hühnchen und Kokosmilch. Oder aber "Goi Cuon", die Sommerfrühlingsrollen, die mit Hühnchen, Garnelen, Reisnudeln, grünem Salat und Kräutern gefüllt sind und traditionell kalt serviert werden.

Besonders die vietnamesischen Gerichte liegen Familie Truong am Herzen. So wie das gebratene Rindfleisch mit frischem Gemüse in "Kinau", mit Thai-Gewürzen und einem Schuss Fischsauce. Oder die gebratenen Reisbandnudeln mit Basilikum, Erdnüssen, Fleisch und Gemüse. Die lange Erfahrung der Familie in der Gastronomie spiegelt sich in jeder Facette als Gastgeber wieder: Vietnam in Deutschland auf den Teller zu bringen, ist damit Herzensangelegenheit.

Das Shang Long - Asiatische Spezialitäten Restaurant - erwartet seine Gäste in der Heidelberger Straße 20 freitags und samstags von 17.30 bis 23 Uhr. Sonntags ist das Restaurant von 11.30 bis 15, sowie von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet. ak