Zu Fuß und auf Ski durch Ehrwald

Hockenheim. Die Skifreizeit der Oldtimerfreunde war ein riesiger Erfolg. Die 48 Teilnehmer hatten nicht nur Spaß bei der Busfahrt, sondern es entwickeln sich immer neue Ideen. Um die Reisezeit zu verkürzen, hatte "Strickliesel" Lotti Neugebauer eine Handarbeitsgruppe gebildet, Nadeln und Wolle verteilt und es wurde gestrickt. So entstanden wunderschöne Pudelmützen, die auf der Heimreise verteilt wurden. Die schönste Mütze nadelte Lotti Neugebauer. Farbenvielfallt, Muster sowie die erlesene Wollsorte übertrafen jede Erwartung.

Die Wandergruppe unter der Leitung von Ursula Gebert aus Neulußheim erkundete am Samstag das Tannheimer Tal und am Sonntag die Gegend um Ehrwald. Die Skifahrer fanden herrlich präparierte Pisten in Ehrwald vor und genossen die Abfahrten und das schöne Wetter.

In der Ganghoferhütte wurden verbrauchte Kalorien aufgefüllt und Energie getankt. Diese Stärkung wurde benötigt, denn nach dem herrlichen Skierlebnis ließ man den Tag beim Aprés-Ski ausklingen. Federführend für Partystimmung und guten Laune waren Christiane und Eileen Ulpins sowie Doris und Florian Ehringer. zg