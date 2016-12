Zu Weihnachten endlich mit der Familie vereint

Weihnachten wird 2016 für Toni aus Syrien komplett anders als im vergangenen Jahr: Nach rund zwölfmonatiger Wartezeit ist er wieder mit seiner Familie vereint. Mit seiner Frau Hanan und den Kindern Christeen (17), den Zwillingen Karolean und Yousef (14) und Mera (3), die vor etwa sechs Wochen aus dem syrischen Latakia gekommen sind, wohnt er in Anschlussunterbringung in einer Wohnung in der Ottostraße. Die Familie lebt sich langsam in Hockenheim ein, unterstützt vom Asylnetzwerk. Die Ehrenamtlichen haben am Montagabend zu einem Treffen ins Gemeindezentrum St. Christophorus eingeladen, um das Knüpfen weiterer Kontakte zu ermöglichen.

Dabei sollen sich nicht nur die in Hockenheim untergebrachten Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und ihre Betreuer oder Paten untereinander besser kennenlernen, ansprechbar sind auch Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz, Kolpingsfamilie, Kinderschutzbund oder der Kunstverein, erläutert Franz Villinger, Sprecher des Arbeitskreises Soziales im Asylnetzwerk, bei der Begrüßung.

Ansprechpartner für viele Anliegen

Alle zwei Monate lädt der Arbeitskreis zu den Treffen ein, es ist die siebte Zusammenkunft in St. Christophorus. Villinger stellt die Beteiligten vor, Hala Alede übersetzt für die syrischen Gäste.

Michael Gelb vom DRK ist erstmals in seiner neuen Funktion als Ansprechpartner für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und als Integrationsbeauftragter der Verwaltungsgemeinschaft dabei. Seine Kollegin Kerstin Grunwald leitet den Second-Hand-Laden in der Karlsruher Straße. Barbara Itschner ist für den Kinderschutzbund dabei, der sich um Familien kümmert, die Nachwuchs bekommen, wie die jungen Eritreer, bei denen das im Januar gleich doppelt der Fall sein wird.

Kunstverein begleitet beim Malen

Die Kolpingsfamilie, vertreten durch Stefanie und Peter Simons sowie Klaus Mann, hat Bücher in Arabisch und Deutsch als Geschenke für die Kinder mitgebracht und lädt zu ihren Spieletreffs ein. Und Ingrid Meierhöfer stellt namens des Kunstvereins das Projekt "Begleitetes Malen" vor, das sich an Frauen, Männer und Kinder gleichermaßen richtet.

Dabei gehe es nicht darum, ein Kunstwerk zu schaffen: Die Teilnehmer sollen sich vielmehr "mit Farben anfreunden, gemeinsam malen und eine schöne Zeit miteinander verbringen." Spontan zeigten sich sowohl einige Kinder als auch Erwachsene am Projekt interessiert.

Eine schöne, wenn auch nicht ganz einfache Zeit verbringen auch Toni und seine Familie miteinander, seit Frau und Kinder das Haus von Tonis Eltern in Latakia verlassen haben und via Beirut nach Deutschland geflogen sind. Sie hatten seit sechs Jahren bei den Großeltern gelebt, weil sie aus ihrem Dorf fliehen mussten, als der IS dort auftauchte, berichtet Toni. "Alle Häuser sind inzwischen zerstört dort", blickt er zurück.

Christeen, Karolean und Yousef haben sich in Syrien das deutsche Alphabet beigebracht und können sich nach den sechs Wochen schon auf Deutsch verständigen. Die Zwillinge besuchen die Hartmann-Baumann-Schule, die 17-Jährige die Louise-Otto-Peters-Schule, derzeit steht natürlich das Deutschlernen im Vordergrund, die Klassen bestehen nur aus Flüchtlingskindern, so dass die Jugendlichen unter einheimischen Gleichaltrigen noch keine Freunde gefunden haben.

Kontakte über Gesang knüpfen

Sie hoffen, dass sich das ändert, wenn ab Januar in der Kirche eine neue Singgruppe gegründet wird, an der sie teilnehmen möchten. Denn Choräle in der Kirche haben sie in Syrien auch regelmäßig gesungen. Toni und seine Familie sind orthodoxe Christen. "Davon gibt es rund 1,5 Millionen in Syrien, mehr als Katholiken", berichten die Kinder. Wobei religiöse Unterschiede keine Rolle gespielt hätten zuhause - alle hätten friedlich miteinander gelebt.

Für ihre Zukunft haben die Mädchen schon konkrete Vorstellungen: Christeen möchte Architektin werden, Karolean viele Sprachen lernen. Deshalb möchten sie lieber weiter zur Schule gehen als eine einfache Ausbildung zu beginnen. Ab kommender Woche besucht sie Elisabeth vom Asylnetzwerk, um zuhause Deutsch mit ihnen zu üben.

Mit ihrem Papa hatten sie regelmäßig Kontakt übers Telefon über Whatsapp und andere Nachrichten-Programme, und so hält die Familie jetzt auch die Verbindung zu den Großeltern, die an der syrischen Mittelmeerküste geblieben sind - "wenn der Strom nicht gerade aus ist", kommt die Einschränkung.

Die Familie hat auch Verwandte in Hockenheim: Zwei von Tonis Schwägern sind in Hockenheim untergebracht, andere Familienmitglieder leben in Schweden und Belgien, erzählen sie, während Grace am Flügel zwei Weihnachtslieder spielt, die sie neu gelernt hat: "Jingle Bells" und "Stille Nacht".

Für Toni, der in Syrien als Fliesenleger gearbeitet hat und hier bereits sechs Monate Praktikum sowie einige Minijobs absolvierte, beginnt ab Januar ebenfalls das intensive Deutsch-Pauken mit dem Sprachkurs. Er ist im März von der Gemeinschaftsunterkunft im Pfälzer Ring in die Ottostraße gezogen, zunächst in eine Wohngemeinschaft, jetzt mit seiner Familie in eine andere Wohnung im Haus - gute Voraussetzung für ein anderes, ein besseres Weihnachtsfest.