Zurück in Steinzeit gereist

Zu einer spannenden Zeitreise hat der Verein für Heimatgeschichte seine Mitglieder eingeladen mit dem Besuch der Ausstellung "Versunkene Geschichte - Archäologie an Rhein und Neckar" in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Sie führte von der Steinzeit über die Bronzezeit und die Ära der Römer ins frühe Mittelalter zu den Franken in unserem Raum.

Die versunkene Geschichte steht im Mittelpunkt der Ausstellung, die durch archäologische Grabungen ans Tageslicht gebracht wurde. Die Schau begeistert, indem sie Erlebnisräume bietet. So sind nicht nur Nachbildungen des Unterkiefers des "homo heidelbergensis" und eine Rekonstruktion der Büste des Menschen von Mauer zu sehen, sondern auch eine Neandertaler-Familie in einer nachgebauten Höhle.

Aufbruch zur Sesshaftigkeit

So wird den Besuchern die Geschichte vom Aufbruch der frühen Menschen in der Steinzeit vor 6000 Jahren nahegebracht - von den Sammlern und Jägern bis zur Sesshaftigkeit der Menschen. Beeindruckt waren die Besucher von der begehbaren Nachbildung eines eisenzeitlichen Grabhügels.

"Hauch von Rom" vermitteln

Der dritte Teil soll einen "Hauch von Rom" im Rhein-Neckar-Raum vermitteln. Eine nachgebaute römische Straße ist von Grabsteinen umgeben, die die Geschichte der Verstorbenen erzählen. Aber auch zahlreiche archäologische Funde wie Steinsäulen und Münzen sind ausgestellt. Einen Einblick ins Leben der Römer bei uns gewährt die Nachbildung einer "villa rustica", die in Oftersheim freigelegt worden war.

In den ersten Jahrhunderten zeigen die archäologischen Funde, dass Kelten, Germanen, Neckarsueben und Römer sich kulturell beeinflusst haben. Im 6. Jahrhundert werden die Römer an Rhein und Neckar von den Franken abgelöst. Gräberfunde mit Arbeitsgeräten, Kleidung, Schmuck und Waffen zeugen von der Kunstfertigkeit der Menschen jener Zeit. Die Hockenheimer waren von den Waffen und dem Schildbuckel aus Hockenheimer Gräberfunden besonders angetan. In Bodenvitrinen sieht man Skelette in ihrer ursprünglichen Lage in den Gräbern. ar