Zwei Teams an der Spitze

Hockenheim. In der vierten Schach-Verbandsrunde empfing in der Verbandsliga Nordbaden Hockenheim II in der heimischen Zehntscheune die Karlsruher Schachfreunde 1853. Mit einem überzeugenden 5,5:2,5-Sieg konnte die Tabellenführung weiter gefestigt werden. Die Punkte für Hockenheim holten: GM Dennis Wagner (remis), GM Arik Braun (1), IM Tomislav Bodrozic (remis), IM Mihail Nekrasov (1), FM Oliver Günthner (remis), Joel De Silva (1) und Blerim Kuci (1).

Hockenheim III hatte im Spiel der Bereichsliga Nord 1 ebenfalls Heimrecht und traf auf den SC 65 Reilingen. Trotz eines Vorteils zugunsten der Hockenheimer gestaltete sich der Kampf recht ausgeglichen. Der Sieg für Hockenheim war wohl nie gefährdet, dennoch ist das 6:2 für Hockenheim etwas zu hoch ausgefallen. Durch den Sieg steht jetzt Hockenheim III wieder auf Platz 1 der Tabelle. Erfolgreich für Hockenheim waren: Ben-Ali Heidarnezhad (remis), Bernd Hierholz (1), Marco Dobrikov (1), Ferdinand Ptak (remis), Thomas Löchel (1), Jürgen May (remis), Manfred Werk (remis) sowie Philipp Enders (1).

In der Bezirksklasse musste Hockenheim IV zum VLK Lampertheim und kam mit einer 3,5:4,5-Niederlage zurück in die Rennstadt. Trotz der Niederlage konnte der zweite Tabellenplatz gehalten werden. Den einzigen Sieg für Hockenheim holte Wilfried Dorn. Je ein Remis erreichten Gerold Rocholz, Armin Hannig, Armin Jung, Daniel Saxer und Werner Fischer.

Hockenheim V spielte in der Kreisklasse B auswärts gegen die 5. Mannschaft des SK Mannheim-Lindenhof 1865. Trotz deutlicher nomineller Unterlegenheit erreichten die Hockenheimer ein 3:3-Unentschieden. Ihre Partien gewannen Christian Wunder und Marvin Baumgärtner. Patrick Götzmann siegte kampflos.

Spannung beim Wertungsblitz

Den Sieg beim Wertungsblitz Dezember teilten sich Christian Würfel und Dr. Mathias Krause mit je 4,5 von sechs möglichen Punkten. Dritter wurde Manfred Werk mit drei Punkten. In der Gesamtwertung führt der Titelverteidiger Dr. Mathias Krause mit 26 von 30 möglichen Wertungspunkten vor Christian Würfel mit 18 Zählern.

Heute, Freitag, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort ab 19.30 Uhr zu einem freien Trainingsabend. mw