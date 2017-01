Zwischen Dauerlüge und Lebensschmerz

Genial, verschmitzt, hintersinnig und manchmal unglaublich gemein: Mathias Richling nimmt in der Stadthalle die Politiker aufs Korn. © Lenhardt

"Hat Kohl uns anders angelogen als Angela Merkel?" - der Dreh- und Angelpunkt des inzwischen 20. Solo-Programms des schwäbischen "Schnellschwätzers", Kabarettisten, Parodisten und Gesellschafts-Sezierers Mathias Richling ist von verblüffender Schlichtheit.

Und in seiner gleichzeitig infamen Treffsicherheit perfektes ein Beispiel für die Art, die dem mehrfach ausgezeichneten Richling seit über 40 Jahren einen steten Bühnenerfolg garantiert: Er analysiert scharf, liefert in meist eleganten, immer aber gut aufgebauten Pointen ans Messer, was den Menschen unter den Nägeln brennt.

Er parodiert die Schwächen und hohlen Phrasen der Politik in einer hochkomischen und bisweilen fast schmerzhaft deutlichen Weise und er zeigt damit auch auf das Volk, das sich immer wieder für dumm verkaufen lässt. So geschehen in der Hockenheimer Stadthalle mit dem aktuellen Programm "Richling spielt Richling".

Die Analyse braucht Zeit

Dass dem Kabarett-Urgestein, der einst den "Scheibenwischer" moderieren durfte und jahrzehntelang mit eigenen Sendungen im Fernsehen präsent ist, langsam die Zuhörer abhanden kommen, mag an Richlings Stil liegen: Die Analyse braucht Zeit und der als Bühnen-Pedant bekannte, außerhalb des Rampenlichts eher schüchterne Schwabe, geht mit keiner Figur auf Tour, die er nicht wirklich drauf hat - ein Zwang zur Langsamkeit in einer immer schnelllebigeren Zeit. Und Richling ist ein Generationen-Phänomen: Sich intensiv und bis in die Details mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen, ist im Facebook-Zeitalter, in dem Staaten via Twitter regiert werden, nicht unbedingt en vogue.

Auf den Sesseln der Macht

Seine Fans aber sind dem Mittsechziger treu und ergeben. Sie folgen gespannt und konzentriert jedem thematischen Ausflug und sonnen sich in jedem Gedankenblitz des quirligen Gegenwarts-Kommentators. Die hat Richling diesmal in ein Bühnenbild gepackt, das die Protagonisten auf den Sesseln der Macht als austauschbar und beliebig entlarvt - ein anderthalbstündiges Stühlerücken, bei dem frühere und gegenwärtige Politiker zu Wort kommen, um zu beweisen, dass sich am belanglosen Polittalk, mit dem das Volk abgespeist wird, gar nichts geändert hat.

Das beweist Richling, wenn er den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ("Ich kenne mich aus mit Gesundheit, ich war selbst schon einmal gesund") auf die frühere CDU-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ("Fettleibigkeit wird verursacht durch Essen") treffen lässt, sich die rote Andrea Nahles ("Wir wollen für das Alter ein neues Verfallsdatum erfinden") mit CDU-Haudegen Norbert Blüm ("Das Problem der Rente sind auch die Rentner") duelliert und Finanzminister Wolfgang Schäuble ("Der Bürger ist unser letztes Sparschwein - und das wird jetzt geschlachtet") mit dem einstigen Kassenwart Peer Steinbrück kontrastiert. Oder eben: nicht kontrastiert.

Bei allem konstatiert Richling, dass inzwischen die "Not als Zusammengehörigkeitsgefühl" um sich greift und Vollkasko- und "Geiz ist geil"-Mentalität irrwitzige Blüten treiben: "Das Leben muss ein Schnäppchen sein, sonst rentiert es sich nicht".

Und er findet frappante Zusammenhänge. Wenn er im Atemzug mit dem Sterbehilfegesetz über mögliche Folgen nachdenkt: "Die Kanzlerin spricht und isst selbstständig - aber Reaktionen auf die Außenwelt sind nicht mehr da".

Merkel bei Freud

Absolut genial Richlings Parodie von CDU - Entschuldigung: Grünen- Landesvater Winfried Kretschmann. Den kantigen Frontmann der einstigen Öko-Partei hat der Schwabe bis ins Detail drauf: "Wir sind konservativ, wir sind spießig, wir sind von gestern - wir sind jetzt grün!"

Und seine Sitzung "Merkel bei Freud", die den Urvater der Psychoanalyse mit der "staatstragenden Persönlichkeit im offenen Vollzug" verschränkt: "Die Wähler als Kinder schauen ihnen durchs Schlüsselloch zu beim Sex mit der Macht - und lachen darüber". Tosenden Applaus des Publikums erhält Mathias Richling für seinen Richling: Genial und verschmitzt, hintersinnig und manchmal unglaublich gemein - "Das Leben ist Phantomschmerz: Man denkt, man hat es, aber eigentlich tut's bloß weh!"