Beim Räuchern selbst Hand anlegen

Ketsch. Vereinsmitglieder und Freunde des Angelsportvereins 1928 wurden traditionell mit goldgelb geräucherten Forellen bedacht. Ein engagiertes Räucherteam - bestehend aus Manfred Fritscher, Henri Platini, Hans Walter, Gerhard Klee, und Herbert Hüpsel - leistete hervorragende Arbeit und setzte mehr als einen Arbeitstag daran, Forellen zu marinieren, zu würzen und im vereinseigenen Räucherofen bei der richtigen Temperatur zu räuchern.

Das Ergebnis konnte sich wiederum sehen lassen und wurde stolz präsentiert. Für die Verteilung sorgten Hildegard und Rudolf Klinke, Heike Perner sowie weitere zahlreiche Helfer. ASV-Vorsitzender Günter Perner dankte allen Beteiligten für deren Einsatz mit den Worten: "Das Forellenräuchern des Vereins ist ein schöner Brauch, der auch in Zukunft gepflegt werden wird."

Fischverwertung lernen

Wer das Handwerk des Fische-Räucherns erlernen möchte, dem wird in einer Pressemitteilung des Vereins empfohlen, an einem Räucherkurs bei den Winterlehrgängen teilzunehmen. Der nächste findet am Freitag, 17. und Samstag, 18. Februar 2017, statt. Natürlich bietet der Verein auch im neuen Jahr weitere Winterlehrgänge für Vereinsmitglieder oder einfach nur Interessierte an. Es handelt sich dabei um Themen aus Gebieten der Fischerei und der Fischverwertung.

Ein Messerschleifkurs wendet sich an Personen, die berufs- oder hobbybedingt mit scharfen Werkzeugen umgehen. Der Referent Dr. Friedrich Reiß erklärt dieses Handwerk am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr. Erlernt werden Theorie und Praxis des Schleifens von Messern und Werkzeugen mit verschiedenen Geräten und Methoden. Die Schärfe von Schneidwerkzeugen wird nach verschiedenen Verfahren in dem Lehrgang überprüft und demonstriert.

Den schon erwähnten Räucherlehrgang am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr und Samstag, 18. Februar ab 9.30 Uhr bietet der Referent Manfred Fritscher an. Erlernt wird dabei das Vorbereiten von Fischen für den Räuchervorgang und im praktischen Teil das Räuchern von Forellen. Eine Verkostung der im Lehrgang hergestellten geräucherten Fische erfolgt im Nachhinein durch die Kursteilnehmer.

Hobbyköche zeigen ihr Können

Für Vereinsmitglieder und geladene Gäste findet ein Kochkurs für Fischer statt. Dafür konnten am Freitag, 31. März, um 19 Uhr die drei Referenten Hans Wirnshofer, Walter Limmer und Roland Böhm gewonnen werden.

Sie demonstrieren als engagierte Hobbyköche die Zubereitung von Fischgerichten. Aus Platzgründen ist dieser Kurs nur für Vereinsmitglieder und geladene Gäste vorgesehen.

Alle Lehrgänge sind kostenlos. Eine Voranmeldung ist jedoch bis spätestens eine Woche vorher erforderlich beim Vorsitzenden Günter Perner, unter Telefon 06205/1 29 87 oder per E-Mail an info@asv-ketsch.de. wm