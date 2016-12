„Botschaft soll uns menschlicher machen“

Zur Christmette in Sankt Sebastian leuchteten Kerzen, während in der Johanniskirche Klarinetten erklangen.

Ketsch. Ganz klassisch war es, das Krippenspiel in der evangelischen Kirche. In den Adventswochen hatten sich die Kinder auf die Geschichte aller Geschichten vorbereitet, damit am Heiligen Abend auch alles klappt. Im Familiengottesdienst kam das Stück dann zur Aufführung. Fast wie Kinostars müssen sich die Mitwirkenden vorgekommen sein, wurde das Spiel doch per Video ins Gemeindehaus übertragen, damit auch wirklich alle Besucher mitbekamen, wie die Kinder die Weihnachtsgeschichte nacherzählten.

Eingebettet in die Rahmenhandlung einer erzählenden Großmutter machten die kleinen Schauspieler Maria, Josef, die Hirten und die Engel lebendig. Und weil der Gottesdienst mit Gemeindediakonin Carmen Foos so früh am Nachmittag war, kamen auch alle rechtzeitig zum Abendessen und zur Bescherung, wo hoffentlich viele Geschenke unterm Baum warteten. Am Nachmittag ging es auch in der katholischen Kirche St. Sebastian mit einem Krippenspiel los. Welche Rolle die Mädchen Rahel und Rebecca dabei spielten, erfuhren die Besucher des Gottesdienstes mit Pastoralreferentin Judith Kah. Das Schauspiel, zu dem die Kinder Texte und Lieder eingeübt hatten, zeigte, dass es darauf ankommt, sich gegenseitig in der Not zu helfen.

Vikar Tobias Habicht gestaltete in der evangelischen Kirche die Christvesper um 17 Uhr. Dabei sorgte das Klarinettenensemble des Musikvereins für die stimmungsvolle Untermalung. Gerade bei den Gemeindeliedern ließ es sich so gleich viel besser mitsingen und die Einstimmung auf den Abend genießen.

Die Einstimmung auf die Nacht geschah dann in der evangelischen Christmette, die von Pfarrer Christian Noeske gestaltet wurde. Auch dieser Gottesdienst war stark von Musik geprägt. Für festliche Melodien sorgte das Levental-Trio rund um Namensgeber Alexander Levental an der Orgel und den Schwestern Susanne Phieler und Stephanie Phieler-Gaidarov mit zwei Violinen.

Mit den getragenen Tönen im Kopf flogen die Gedanken bestens in andere Sphären, bei der Bildbetrachtung des Werks "Anbetung der Hirten" von Bernadette Höcker. Der warm-gelbe Stern inmitten des dunkelblauen Nachthimmels, den ein älterer und ein junger Hirte mit ihren Schafen staunend bewundern, fand seine Wiederholung im Friedenslicht von Bethlehem. "Das haben wir von den katholischen Pfadfindern bekommen", erklärte Christian Noeske und unterstrich damit die Bedeutung der Ökumene.

In der katholischen Kirche St. Sebastian sorgte vor allem der Pop- und Gospelchor "4Tones" in der Christmette für die passende musikalische Untermalung. In seiner Predigt erzählte Pfarrer Erwin Bertsch zwei Laternengeschichten, die für die Suche nach Jesus Christus bestimmt hilfreich waren. Und er appellierte an die Gemeinde: "Entscheidend ist, ob uns die Weihnachtsbotschaft etwas ahnen lässt von der Menschenfreundlichkeit Gottes und ob sie uns so zu Herzen geht, dass wir selbst eine Spur menschlicher werden können."

Am ersten Weihnachtsfeiertag ging es morgens mit einem festlichen Abendmahls-Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche los, bei dem Bethlehem im Mittelpunkt stand und den Pfarrer Noeske hielt.