Das beste Eis gab’s im „Haisl“ Schmitt

Ketsch. Für viele alteingesessene Ketscher war das Eintauchen in die Welt der "Alten Geschäfte" bei Michelfelders nicht nur ein Stück heiterer Erinnerung, sondern auch Gelegenheit, den von Peter Scholz präsentierten Bildvortrag mit Daten und selbst erlebten Anekdoten zu ergänzen. Davon machte auch die 88-jährige Anna Sessler Gebrauch. Sie erkannte viele Läden wieder, erinnerte sich sehr genau an die Namen, an die Veränderungen und womit die Geschäfte die Landbevölkerung einst vor Ort versorgt hatten. "Wenn ich heute einen Schlafanzug kaufen will", bedauerte Brunhilde Griesser (78), die auch viel dazu beitrug, dass der Vortrag zu einer lebendigen Auseinandersetzung wurde, "muss ich weit weg fahren, früher gab es alles hier im Dorf zu kaufen."

Die später Zugezogenen betrachteten ebenfalls staunend die alten Fotografien mit Gebäuden und Anwesen, die vom heutigen Ortsbild längst verschwunden sind. "Ja, so sah das Haus damals aus, hier war ein Schreibwarenladen ansässig oder eine Reinigung", meinten einige, andere wieder hatten ganz andere Bilder im Gedächtnis.

Heimat- und Kulturkreis hilft

"Viele Leute kommen zu uns und erzählen von Geschäften, die es da oder dort früher gab", sagte Inhaberin Gabriele Hönig in ihrer Begrüßung, "das war Motivation genug, einen Abend zu diesem Thema in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Kulturkreis ins Leben zu rufen. Dabei sollen die Besucher auch selbst ihre Erinnerungen erzählen." Tatsächlich stieß es auf so großes Interesse, dass kein einziger Platz frei blieb in den Räumlichkeiten der Buchhandlung. Hönig versprach deshalb auch eine Fortsetzung, denn an einem Abend kann, wie sie sagte, nicht alles erfasst werden, was die Enderlegemeinde einst an Einkaufsmöglichkeiten zu bieten hatte, "Peter Scholz wird sich mit seinen Bildern deshalb auf die Schwetzinger Straße konzentrieren", kündigte sie an.

Zunächst übergab sie das Mikrofon aber an den bekannten Stadtführer Matthias Stieber, der einen kurzen Überblick über die in der Enderlegemeinde vorhandenen Gewerbetreibenden und Einzelhändler in den 1970er Jahren gab. "Bei einer Einwohnerzahl von damals 8600 gab es 283 Gewerbetreibende und 76 Einzelhändler, das ist enorm viel", meinte Stieber. Vom Wandel, der sich vom "Höker" zum "Krämer" bis hin zum "Kolonialwarenhändler" und "Discounter" vollzogen hat, blieb auch Ketsch nicht verschont. Der Aldi am Bahnhof und der Lidl neben dem Kino wurden hier schon sehr früh ansässig, kurz nachdem Lidl das erste Geschäft in Deutschland - in Ludwigshafen - eröffnet hatte. Als der Wohlstand größer wurde, ließen sich die Supermärkte am Ortsrand nieder, denn die Hausfrauen konnten sich nun ein Auto leisten und so ihre Einkäufe bequemer erledigen.

Diese Entwicklung wurde durch den spannenden Streifzug deutlich, den der Fotograf Peter Scholz durch die Schwetzinger Straße anschließend anbot. Er zeigte zunächst einen Ortsplan, auf dem viele rote Zahlen eingetragen waren: "Das sind die Hausnummern, wo es Geschäfte gab", erklärte er, "alleine in der Schwetzinger Straße waren es etwa 30."

Für neue Frisuren zu Franz Montag

Dem Charme der alten Gebäude konnten sich die Anwesenden kaum entziehen. Gebannt folgten sie den Ausführungen über die Geschäftswelt der Jahre 1955 bis 1970, die Scholz anhand von zahlreichen alten, wunderbar erhaltenen Schwarz-Weiß-Fotos belegte und von denen er einige auch im "Ketscher Kalender 2017" aufgenommen hat. Oft stellte Scholz den alten Fotos aktuelle gegenüber. Viele hatte er kurz vor dem Vortrag aufgenommen und farblich angepasst.

Der Spaziergang begann beim Alten Rathaus. Gleich daneben, bei der Hausnummer 6, war das Doppelanwesen der Bauern Schäfer und Schnepf zu sehen, das von 1880 bis 1926 als Postagentur fungierte. Gegenüber, bei Nummer 3, stand die "Spar- und Dahrlehenskasse", gegründet 1902 als Ländlicher Kreditverein, 1973 wurde sie dann in "Volksbank" umbenannt. Weiter ging es von der Bäckerei und dem Café Breuner, das sich später zum Spielautomaten Hättrik wandelte, zum "Haus Röthlein". Viele im Saal wussten, dass hier zunächst der Friseur und Barbier Franz Montag tätig war, bekannt auch als "Bader", Arzt der kleinen Leute. Danach zog der Schneider Röthlein ein, die Reinigung Maria Eppel, die "Öl-Marie" und schließlich das Reisebüro Oppermann. Heute befindet sich hier der Bioladen Schäfer.

"Ohne Bedenken abgerissen"

Was einige der Anwesen im Laufe der Zeit beherbergten, wussten auch viele Ketscher nicht mehr so ganz genau, sie erinnerten sich aber, dass das "Haisl" der Helene Schmitt (Nr. 25) das beste Eis im Ort anbot, und dass es bei Nummer 27, bei der Ries-Sattlerei, auch Holzschnitzsachen zu kaufen gab. Haus für Haus ging es weiter vom Anwesen Nummer 16, das der jüdischen Familie Kaufmann gehörte, vom Elektrohaus Rohr, dem Gasthaus Engel, dem Obst- und Gemüsehändler Lang über den Eisen-Spilger bis hin zum Enschelmaier-Lebensmittel (Nr. 43), und endete schließlich beim Gasthaus "Scharfes Eck" (Nr. 49), das abgerissen wurde.

Dass all diese Bilder wertvolle Geschichtsquellen sind, weiß der 80-jährige Ketscher Urban Herm nur allzu gut. "Früher hat man solche historische Gebäude ohne Bedenken abgerissen", bedauerte er im Gespräch mit unserer Zeitung, "heute wäre so etwas undenkbar."