Dem Enderle aufs Dach steigen

Ketsch. Sie ist Porträtfotografin, er Schornsteinfeger - was Alisha Hartung und Robin Geschwill verbindet, ist neben ihrem Wohnort Ketsch der Titel "Träger des Kammerpreises 2016". In ihren so unterschiedlichen Ausbildungen waren beide "sehr gut", das war die Grundlage für die Bewerbung bei der Handwerkskammer, um einen Platz auf dem Treppchen der Kammersieger.

Für Robin Geschwill begann das Interesse an der Ausbildung zum Schornsteinfeger damit, dass er nicht so recht wusste, was er lernen sollte und wollte. Der Schornsteinfeger kam regelmäßig ins Haus, ein Impuls der Mutter brachte beide zusammen. "Ich habe ein Praktikum gemacht und dabei gemerkt, dass der Job nicht nur mit dem üblichen Bild des 'schwarzen Mannes' in Zusammenhang zu bringen ist", erklärt Geschwill im Gespräch, außerdem bringe der Schornsteinfeger immer noch Glück, weiß der junge Mann. Zudem wird in diesem Job Nachwuchs gesucht.

Breitgefächert sei der Beruf, der immer mehr mit Klima- und Umweltschutz sowie mit Wärmedämmung, Energieeinsparung, mit sehr viel Kundenkontakt und Beratung zu tun hat. Man muss sich auskennen in den geltenden Gesetzen, Mess- und Prüfergebnisse für Eigentümer und Behörden dokumentieren. Treten bei den regelmäßigen Messungen Mängel auf, meldet der Schornsteinfeger diese dem Betreiber oder Eigentümer und überwacht deren Beseitigung.

Besen und Bürsten eher selten

Umfassend ist das Wissen um Brennstoffe und deren effektiven Einsatz, was Kern jeder Beratung ist. Auch, wie man sein Haus dämmen kann, um Energiekosten zu sparen, gehört ins Portfolio eines Schornsteinfegers. Geht es denn auch noch aufs Dach? "Sicher", sagt Geschwill lachend, obgleich handliche, kleine Messgeräte heutzutage eher zur Ausrüstung des Schornsteinfegers gehören als Besen, Bürsten, Wärmebildkamera, Kehrhaspel und Staubsauger mit Drei-Filter-Technik. Während der dreijährigen Ausbildung ist er auch den Ketschern "aufs Dach gestiegen", schildert er. Den Job findet er nach wie vor klasse, macht derzeit eine Weiterbildung zum Meister und vielleicht wird er sich nachher selbstständig machen. Und was bringt die Auszeichnung der Kammer? "Es hat mich interessiert, ob ich überhaupt eine Chance habe zu gewinnen", sagt er. Dass es gleich der Top-Platz wurde, macht sich auf jeden Fall in den Unterlagen und bei Bewerbungen gut, meint der "Glücksbringer".

"Ich bin Hobbyfotografin gewesen, schon recht früh, die Eltern meiner Freundin sind Fotografen - da ergab sich das", erzählt Alisha Hartung von ihrem Einstieg ins Fotografieren. Dass daraus einmal ein Beruf werden sollte, stand eigentlich fest. Nach der Ausbildung ist allerdings klar, dass man nur als Selbstständiger richtig Erfolg haben kann. "Angestellt sein geht, aber es gibt wenige Jobs", sagt Hartung. Zurzeit orientiert sie sich neu und legt eine zweite Ausbildung nach.

Der Blick fürs Detail

Als Hobby fotografiert sie weiterhin: "Am liebsten Menschen", meint sie und zeigt die Arbeit, die sie für die Auswahl zum Kammerpreis eingereicht hat. Zu sehen sind Profilporträts von Menschen, deren Haare und Umgebung mittels Fotobearbeitung Blätter und mehr geworden sind. Fantastische Bilder, die viel Kreativität zeigen und den Blick fürs Detail. "Das ist es, was den Beruf ausmacht", meint Alisha Hartung.

Die Auszeichnung samt Pokal erhielten beide bei einer offiziellen Überreichung durch die Handwerkskammer. Für ein Weiterkommen zum Bundesentscheid waren beide zwar nicht mehr im Rennen - ihren Landes-Kammersieg halten sie aber in Ehren.