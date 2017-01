„Diese Vorlage ist eine Zumutung“

Ketsch. Eigentlich sollte die erste Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr schnell und konfliktlos über die Bühne gehen: Lediglich ein Tagesordnungspunkt - der obendrein bereits vordebattiert worden war - stand neben den obligatorischen Berichten und Anfragen auf dem Programm. Doch bei eben dieser einen Abstimmung zur Auftragsvergabe für die Container des geplanten Interimskindergartens im Neurott kam es dann zu einer großen Debatte - und letztendlich zur Vertagung der Entscheidung. Damit dürfte sich die Einrichtung des Übergangskindergartens zumindest kurzfristig verzögern.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte das Gremium grundsätzlich darüber beraten, dass die Gemeinde Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen hat (wir berichteten mehrfach). In diesem Jahr sollen bis zu 35 Betreuungsplätze fehlen, so die Prognose der Verwaltung. "Gerade bei Kindern unter drei Jahren besteht offenbar eine immer größere Nachfrage", so Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Da der dauerhafte Neubau für bis zu sechs Gruppen - vermutlich auf der Grünfläche hinter der Neurottschule - den Planungen zufolge aber noch mindestens vier Jahre auf sich warten lassen wird, stimmten die Räte im Juli einer vorübergehenden Containerlösung für vier Gruppen auf dem Spielplatz Ecke Mannheimer- und Gartenstraße zu.

Dafür hatte das Bauamt inzwischen Angebote eingeholt: Für 587 040,09 Euro sollte die Firma Losberger bereits ab übernächster Woche die Container liefern, Ende April sollte der Interimskindergarten nutzbar sein. Die Kosten, die die Verwaltung in der Beschlussvorlage aufgelistet hatte, wiesen dabei eine vierjährige Mietzeit für die rund 36 Container aus.

Höhere Kosten befürchtet

Doch bevor die Fraktionen Stellung nehmen konnten, stellte Dieter Mummert für die Freien Wähler einen Antrag auf Vertagung. "Für uns ist bei der Vorlage noch zu vieles im Unklaren. Und wenn wir jetzt zustimmen, dann hat das weitreichende Folgen", begründete Mummert den Vorstoß. "Wir können doch zum Beispiel gar nicht wissen, ob wir die Containerlösung noch länger nutzen müssen, weil sich der Neubau wegen irgendwelcher Unwägbarkeiten verzögert. Da könnten dann höhere Kosten auf uns zukommen."

Thomas Franz von der CDU stimmte Mummert zu, dass die Folgekosten noch unklar seien. "Aber was wäre denn die Alternative für die Containerlösung? Schließlich haben wir doch zweifelsfrei dringenden Bedarf an Kindergartenplätzen", gab er zu bedenken.

Auch Bürgermeister Jürgen Kappenstein sah keine andere als die vorgeschlagene Lösung: "Wir sind gesetzlich verpflichtet, ausreichend Plätze anzubieten, sonst können Eltern gegen die Kommune klagen. Und wir haben einfach keine alternativen Örtlichkeiten", sagte er. "Ich kann ja nicht die Rheinhalle in einen Kindergarten umwandeln!"

Doch die anderen Fraktionen schlossen sich nach und nach den Bedenken der Freien Wähler an: Karin Kohl (Unabhängige Grüne) ging ebenfalls davon aus, dass die Container länger als vier Jahre benötigt werden könnten. SPD-Rat Tarek Badr fragte schließlich, ob denn die Kosten für einen Kauf der Container gegengerechnet worden seien. Bauamtsleiter Hans Keilbach nannte daraufhin einen Kaufpreis von etwa 842 000 Euro - was viele Ratsmitglieder offenbar als bedenkenswerte Alternative ansahen.

Günther Martin von den Grünen fasste schließlich zusammen, dass er sich mehr Details für diese Entscheidung wünschen würde, was auch Birgit Rapp (SPD) bemängelte: "Die Beschlussvorlage in dieser Form ist eine Zumutung. Ich möchte die Verwaltung bitten, dass in Zukunft detailliertere Unterlagen vorgelegt werden."

Kauf sinnvoller als Miete?

Frank Müller unterstrich für die Freien Wähler erneut, dass ein Kauf sinnvoller sei: "Dann haben wir am Ende etwas für unser Geld." Während Kämmerer Gerd Pfister zu bedenken gab, dass in diesem Fall eine Nachtragssatzung für den Haushalt notwendig sei, machte Rainer Fuchs (CDU) deutlich, dass er trotz aller Kritik eine Mietlösung als sinnvoller erachte: "Was sollen wir denn hinterher mit den Containern machen?" Doch sei es auch kein Drama, bei der kommenden Sitzung erneut über die Vorlage zu beraten, um eine sachgerechte Lösung zu finden. "Die Verzögerung für den Kindergarten wird dadurch ja höchstens einen Monat betragen."

Und so fiel am Ende das Abstimmungsergebnis recht eindeutig aus: Zwölf Gemeinderäte stimmten für eine Vertagung, drei CDU-Räte (Michael Kapp, Ralf Rapp und Rainer Fuchs) sowie Bürgermeister Jürgen Kappenstein dagegen, Helena Moser und Christian Jörger (beide CDU) enthielten sich. Eine Entscheidung über die Übergangslösung fällt also vermutlich erst in der nächsten regulären Sitzung am 13. Februar.