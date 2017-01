Ein detaillierter Blick ins Gotteshaus

Ketsch. Die evangelische Johanneskirche sieht eher unscheinbar aus, doch ein Blick ins Innere offenbart Interessantes. Mit dem Schließen der schweren Eingangstür wird das Gotteshaus zu einer ganz eigenen Welt, einem bescheidenen Raum für Stille und ein In-sich-Gehen. Hier macht sich eine wunderbare Ruhe breit, die auf die Besucher übergeht. Wir begeben uns auf einen Rundgang mit Pfarrer Christian Noeske und Klaus Triebskorn vom Kirchengemeinderat.

Die Farben des hohen Buntglasfensters zur linken Seite des Altars spiegeln sich auf dem Boden, wenn das Licht dort hindurch einfällt. Unweigerlich lenkt sich der Blick auf das Fenster selbst, das die Offenbarung des Johannes zeigt. Allein dort lässt sich lange verweilen, um die Details des Bildes zu ergründen und wirken zu lassen. Der Altar ist schlicht, ebenso das Taufbecken. Beides wurde aus Buntsandstein gehauen. Es finden sich Stücke anderer Kirchen hier, die eingearbeitet und wiederverwertet wurden, da die finanziellen Mittel begrenzt waren. Die warme rötliche Färbung wiederholt sich in den Klinkern, die dem Triumphbogen - einem Blickfang als Eingang zum Altarraum - eine seine markante Farbe und Musterung geben. Mit weißen Fugen versehen, erscheinen dort geometrische Muster, die harmonisch in die Deckenkonstruktion übergehen. Rechter Hand befindet sich die Kanzel aus Buntsandstein mit Kreuzblumen, die aus der Heidelberger Peterskirche stammen. Man hatte bei der Planung und Ausführung der Kirche auf natürliche Materialien gesetzt - auch bei den Bodenplatten und den Altarstufen, die aus gelblichen Solnhofener Steinplatten gefertigt wurden.

Mittlerweile ist's eng geworden

Der Kirchturm streckt sich rechteckig ausgebaut mit einer Uhr versehen in der Kolpingstraße in die Höhe. In ihm ruhen die Glocken der Johanneskirche. Vier Stück sind es, die die Namen Bethlehem, Heimat, Wartburg und Golgatha tragen und im Jahr 1959 geweiht wurden.

Insgesamt fügt sich die Kirche eher unscheinbar ins Ortsbild ein. 1956 eingeweiht, damals als Filialkirche der Kirchengemeinde Brühl, mit 250 Plätzen, "die werden zu Weihnachten und bei Konfirmationen mittlerweile echt zu eng", sagt Pfarrer Christian Noeske. Da hilft das Ausweichen ins benachbarte Gemeindehaus, dort werden Gottesdienste, Krippenspiele und mehr übertragen, damit alle Gemeindemitglieder sie erleben können.

Erwähnenswert ist die neue Orgel des Schwarzwälder Orgelbauers Heintz aus Schiltach, die 120 000 Euro kostete und 2011 in Dienst genommen werden konnte. Dafür wurde die drei Jahre zuvor vom Kirchengemeinderat genehmigte Generalüberholung der Orgel aufgehoben und ein Neubau mit mehr Registern bewilligt. Die Gemeindemitglieder verkauften unter anderem Dampfnudeln und veranstalteten Feste, deren Erlöse samt vieler Spenden in die Finanzierung flossen.

Und wussten Sie, dass in ihrer Johanneskirche einmal eine "Froschoper" aufgeführt wurde? Die evangelische Kirche war im Sommer 2012 Ort der Uraufführung der Oper von und für Kinder, der der damalige Pfarrer Reinhard Kunkel eigens geschrieben und vertont hatte. Fantasievolle Kostüme, vor allem Kopfbedeckungen aus Alltags-Gebrauchsgegenständen gebastelt, eingängige Texte und Melodien zeichneten das Werk aus, das sehr viel Zuspruch erhielt.

Das sehr rege Gemeindeleben spielt sich zu großen Teilen im Gemeindehaus ab. 1973 wurde es angrenzend an die Kirche gebaut. Es bietet einen großen Gemeindesaal, im Untergeschoss Jugendräume und eine Kleiderkammer für die Arbeit mit Menschen ohne festen Wohnsitz. Als Veranstaltungsstätte dient der große Saal mit Bühne den zahlreichen kirchengemeindlichen Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen, ab und an werden die Räume auch durch Gastgruppen belegt. In den vergangenen Jahren wurden aufwändige Sanierungsarbeiten an der Kirche durchgeführt, unter anderem wurde die Heizungsanlage erneuert. "Dafür mussten die Kirchenbänke vor dem Altar zum Teil umgestellt werden", erläutert Klaus Triebskorn. Die Läutemotoren wurden auf elektronische Steuerung mit Fernbedienung umgerüstet und das Kirchenschiff seither von modernen Leuchtmitteln in Szene gesetzt. Im Alltagsleben ist die Johanneskirche sonntäglich Ort der Gottesdienste, Kindergottesdienste werden im Gemeindesaal abgehalten.