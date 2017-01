Ein Mond zum Anbeißen

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass heute der nationale Croissant-Tag in Amerika ist? Das finde ich lustig, weil ich erst gestern ein superleckeres Croissant zum Sonntagsfrühstück verputzt habe! Besonders schmackhaft wird das Gebäck, wenn man es mit Butter oder reichlich Marmelade bestreicht. Meine Schwester Frieda hat mir dann erzählt, dass Croissants eigentlich gar nicht aus Frankreich - was ja viele denken -, sondern aus Österreich kommen. Dort haben Bäcker das das süße Teilchen in Form eines Sichelmondes im 17. Jahrhundert erfunden. Einer österreichischen Prinzessin schmeckten diese Halbmonde aus fluffigem Blätterteig so gut, dass sie - als sie später mit einem französischen Prinzen verheiratet wurde - den Bäckern in Frankreich befahl, die Croissants so gut es ging nachzubacken. Schon bald aß man im ganzen Land gerne das leckere Gebäck, das erst später den Namen Croissant ("aufgehender Mond") erhielt. Auch in der deftigen Variante - mit Schinken und Käse - übrigens eine tolle Mahlzeit für zwischendurch.