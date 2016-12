Ein Ort der Stille und der Besinnung

Alle Bilder anzeigen 56 Meter ist der Turm von St. Sebastian hoch. Nachts wird er angestrahlt und weist so stets den Weg in die Enderlegemeinde. © Zeuner Bei diesem filigranen Deckenschmuck lohnt sich auch der Blick nach oben. Goldenes Detail: Diese Säule ziert den Innenraum der Kirche.

Ketsch. Sankt Sebastian ist 110 Jahre alt. Das Gotteshaus hat eine bewegte Geschichte, ist bereits das dritte an diesem Standort in Ketsch. Wir haben das Gebäude und seine Historie einmal genauer angeschaut, sind eingetreten in die Stille der heiligen Halle, haben Details in Bildern festgehalten.

Pyramidenförmig, grün, 56 Meter hoch, wegen des Grünspans auf dem Kupferdach eingedeckt ist der Turm der Pfarrkirche Sankt Sebastian, das Wahrzeichen Ketschs. Von Weitem schon sieht man ihn nur wenige Meter entfernt von der Rheininsel. Er beherbergt die Glocken der neoromanischen Pfarrkirche, die zum Gottesdienst rufen, Todesfälle beklagen und während des Gottesdienstes liturgisch eingesetzt sind.

Innenraum ist hell und golden

Sankt Sebastian ist ein Ort der Stille, der Besinnung und der Betrachtung, denn zu sehen gibt es etliches im Gotteshaus. Tritt man durch die Vorhalle ein, steht man vor drei Portalen. Durch das Hauptportal schreitend, eröffnet sich der prächtige Innenraum, hell, dezent farbig, golden, mit Platz für 1300 Menschen.

Der Blick wird zum Herz-Jesu-Altar gezogen, verharrt in der Betrachtung der Bemalung. Durch einen der Seitengänge nach vorn gehend, streifen die Augen die Beichtstühle, erlebt man die Geschichte der Kreuzigung in großformatigen Reliefs. Dreht man sich um, beeindruckt die Orgel, die insgesamt 30 klingende Register und 2142 Pfeifen hat. Darüber zentriert ziehen drei bunt gestaltete Fenster den Blick auf sich, dort steht der Engel Cecilia im Zentrum.

Von der ersten Kirche an dieser Stelle in Ketsch wird aus dem Jahr 1453 berichtet, im 15. Jahrhundert zerstörte Hochwasser den Bau. Erst 1781 legte die Gemeinde dem Domkapitel in Speyer einen fertigen Entwurf für einen Kirchenneubau vor. Der Bau dauerte sechs Jahre und sollte fertiggestellt 95 Jahre als katholische Kirche in Ketsch dienen. Im Jahr 1882 entschied man sich für den Bau eines größeren Gotteshauses. Neoromanisch sollte es sein, nach den Plänen von Johannes Schroth vom erzbischöflichen Bauamt in Karlsruhe errichtet. Eine lange Zeit verging, bis alle Wege geebnet waren und 1904 mit dem dreischiffigen neuromanischen Bau auf dem höchsten Platz des Ortes für 250 000 Mark begonnen werden konnte.

Sechs Jahre später wurde der Josefsaltar im linken Seitenschiff in der Nische erbaut. Der Herz-Jesu-Altar wurde 1923 erbaut. Schon zwei Jahre später, am Kirchweihsamstag, weihten Bischof Dr. Friedrich Justus Knecht und Bischof Konrad Busch das Gotteshaus. Vier Bronzeglocken mit großer Klangfülle taten die wichtigsten Kirchenbelange kund. 1917 fielen drei Glocken der Kriegsmaschinerie zum Opfer. Die verbliebene Glocke wurde 1921 an die katholische Pfarrgemeinde Plankstadt verkauft. Neue Stahlglocken - jene, die auch heute noch fürs Geläut sorgen - drei mit den Namen "Glaube", "Liebe" und "Hoffnung" zogen ein.

Ganze 40 Jahre stand das Gebäude, bis 1944 auch an ihm der Krieg seine Spuren hinterließ. Wenig Tage vor dem Heiligen Abend ging direkt vor dem Hauptportal eine Fliegerbombe nieder und explodierte. Zudem war Sankt Sebastian bis dato 50 Jahre alt und renovierungsbedürftig. Erst im Jahr 1953 konnte die Renovierung gestartet werden, sie sollte ein ganzes Jahr dauern und die Kirche in ihrer architektonischen Schönheit war wieder hergestellt.

Vierklang wieder komplett

1964 wurde der Vierklang des Geläuts wieder komplett gemacht, indem die Glocke "St. Sebastian" aus Bronze dort installiert wurde. Für 16 727 Mark wurde der Glockenstuhl umgebaut, um die 31 440 Mark teure Glocke aufnehmen zu können. Die Außenanlagen erhielten einen neuen Look im Jahr 1978. 1980 konnten die Gottesdienste wieder in der renovierten Kirche gefeiert werden. Bis zum 75. Weihetag 1981 waren alle wichtigsten Renovierungsarbeiten mit einem Finanzaufwand von knapp 1,3 Millionen Mark abgeschlossen. Zum Kirchweihfest 2002 erglänzte auch die Außenfassade nach Arbeiten an der Sandsteinfassade, nachts wird der Kirchturm seither angestrahlt. Noch 1960 stellten die Katholiken in Ketsch mehr als 80 Prozent der Bevölkerung. In Sankt Sebastian herrscht ein reges Gemeindeleben, das sich in vielen Festen übers Jahr niederschlägt. Diese werden im angrenzenden Pfarrheim und Pfarrgarten gefeiert. Gerade zur Weihnachtszeit wird es heimelig in der großen Kirche, die jedoch auch übers Jahr einen Besuch wert ist.