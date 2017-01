Eine Prinzessin wie ein Schmetterling

KETSCH. Plötzlich Prinzessin? Für Isabel I. aus dem Hause Schäfer kam das Amt dann doch nicht so überraschend wie im bekannten Film, denn sie wusste bereits seit drei Jahren, dass sie den Thron der Narrhalla Ketsch 1952 besteigen wird. In der Saison 2016/2017 hält sie nun die Regierungszügel über die Fasnachter fest in der Hand. "Das war echt ein Mädchentraum - es ist so klasse, dass ich das jetzt erleben kann", sagt die junge Frau strahlend.

Schon in Amt und Würden hat Isabel ihren 24. Geburtstag gefeiert, das war Ende November. Fasnacht liegt ihr im Blut, "ich komme aus einer Fasnachtsfamilie", erzählt sie von den Schäfers, die überwiegend närrisch aktiv sind. Isabels Faible unterstützt die gesamte Familie, jetzt, da sie Prinzessin ist, noch intensiver. Mit Teamshirts ausgestattet sind die vielen fleißigen Helfer - darunter auch zahlreiche Freunde der Familie - bei allen Events, die Isabel besucht, gleich zu erkennen. Und was machen die Helferlein? "Sie sorgen einfach für alles, was ich brauche", ist Isabel froh.

Mit drei Jahren beginnt das Tanzen

Über zwei Jahrzehnte ist die neue Majestät ihrem Verein schon treu -sie tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr. "Das ist mein Leben, das Tanzen", erklärt sie. Ins Narrenleben kam sie durch ihre Cousine Verena, übrigens die Vorgängerin im hohen Amt. "Deshalb bleibt Ketsch in fester Schäfer-Hand", flachst die Ketscherin, die ihrem Heimatort ein großes Kompliment macht: "Ich bin hier geboren und aufgewachsen und will auch nie hier weg."

Gemütlich hat sie im Dachgeschoss des Elternhauses eine kleine Wohnung, in der Schmetterlinge als Deko- und Bildobjekte dominieren - das fiel auch bereits beim Krönungsabend auf, dass überall Schmetterlinge zu finden waren. Was hat es mit den aus einem leblos erscheinenden Kokon als zauberhafte Falter ausbrechenden, schwerelos von Blüte zu Blüte flatternden Insekten auf sich? Was hat das zerbrechliche Tier für eine Bedeutung im Leben von Isabel? Zwei Flügel trägt die zierliche Person auf ihrer Schulter tätowiert: Ist auch das im Kontext zu den Schmetterlingen zu sehen? "Ja, für mich sind Schmetterlinge und die Engelsflügel Symbole der Kraft", sagt Isabel, die habe sie schon gebraucht in ihrem kurzen Leben, betont sie nachdenklich. So ziert das oft farbenfroh schillernde Insekt allgegenwärtig Kleidung, Alben, Kissenhüllen und viel mehr im Leben der Prinzessin.

Eigener Orden in eisblau

Viel Zeit hatte sie, um das Amt vorzubereiten. "Das war auch gut so, hat das Ganze etwas entspannt", schildert sie die lange Zeit, die es braucht, um Orden zu kreieren, schöne Kleider zu finden, ein Bühnenbild zu entwerfen und zu bauen. Ihr Orden hat die Schmetterlingsform, ist eisblau. Ihn überreicht sie zu den Vereinsorden, die in diesem Jahr der Streitwagen der Narrhalla ziert. Ihre Hoheit verrät: "Mein Motto, meine Rede, hatte ich früh morgens am Spiegel im Bad hängen und habe sie dann immer auswendig gelernt", sagt die zahnmedizinische Fachangestellte, die ihrem Chef sehr dankt, dass auch er ihr ehrenvolles Amt unterstützt.

Im ersten Stock des Wohnhauses hat sie ihr "Prinzessinnenzimmer", "das ist ein Gästezimmer, das nicht so häufig benutzt wird", ist Isabel begeistert, dass dort ihre vier Abendroben in nachtblau, königsblau, rot und pink, die passende wärmende Felljacke und die glitzernden Highheels ihren Platz haben. Gewaschen werden die aufwendigen Tüllkreationen in einer milden Lauge in der Badewanne, "danach flattern sie draußen im Garten im Wind, der Tüll trocknet schnell", weiß Isabel.

Fast alle Events finden am Wochenende statt und beeinträchtigen die Arbeit nicht, im Endspurt der tollen Tage wird es dann schon einmal enger, "aber alle haben sich gefreut, dass ich das mache, und sind voll dabei." Viel Privates möchte uns die Narrhalla-Prinzessin nicht verraten, aber, dass sie zurzeit nicht vergeben ist und obendrein ein Nachtmensch, äußert sie dann doch. Das passt ja zu den Wochenendterminen und den langen Abendevents, da wird sie dann erst richtig wach - optimal zum närrischen Feiern.

"Seit dem 5. Januar ist jede Woche das Wochenende in der Wochenendfamilie dran, dort treffe ich alle liebgewordenen Freunde wieder", ist Isabel schon jetzt sicher, dass sie traurig sein wird, wenn es - voraussichtlich im November dieses Jahres - heißt, das Zepter weiterzugeben. Aber Freude für die "Neue" schwinge auch mit, "ich weiß ja schon, was sie alles erleben wird", sagt die junge Frau, die obendrein Taschen und Shoppen mag.

"Und es gab schlaflose Nächte, je näher der Krönungsabend rückte", unterstreicht sie, dass es jetzt schon liebgewordene Routine ist, als Prinzessin bis zum Aschermittwoch am 1. März offiziell aufzutreten. Höhepunkt ist dabei selbstverständlich die große Prunksitzung am 4. Februar - für die es noch Karten gibt.