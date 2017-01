Elferratswagen ziert Vereinsorden

KETSCH. Fasnachtsorden sind Mini-Plattformen für das Konterfei verdienter Mitglieder und Tollitäten, politische Gegebenheiten sowie Aktivitäten der Vereine. Den Orden der Narrhalla ziert in diesem Jahr der Elferratswagen des Fasnachtsvereins - aus gutem Grund. Narrhalla-Präsident Dirk Berger war kreativ und schildert uns die Gedanken, die er angestellt hat, bevor das Glanzstück in die Fertigung gegangen ist.

"Wir sind schon seit einiger Zeit daran, dass wir einen neuen Umzugswagen brauchen, da lag es nahe, auf dem Orden darauf hinzuweisen", sagt er. Über den Austausch der Embleme bei den zahlreichen Ordensgalas komme man auch ins Gespräch miteinander, daraus würden sich häufiger Tipps fürs Vorgehen ergeben.

Der Hintergrund: Eine Menge neuer Vorschriften gibt es seitens des TÜVs und viele Mitbürger können gar nicht erfassen, was alles für die Vereine dahintersteckt, da sie verpflichtet sind, die Auflagen zu erfüllen. Im vergangenen Jahr bereits durchliefen alle Fasnachtsumzugswagen den TÜV nach den neuen Richtlinien: das eigentliche Aus für den "historischen" Narrhalla-Wagen (wir berichteten). "Einige Kfz-Meister der Region haben uns damals geholfen, den Zustand des Gefährts sicherer zu machen", so Elferrats- und Sitzungspräsident Dirk Berger. Für die aktuelle Kampagne gibt es derzeit noch keine TÜV-Freigabe für einen letzten Einsatz des alten Gefährts bei Umzügen in der Region, "aber wir hoffen, dass das noch einmal klappt", meint Berger.

Fünfstellige Summe für Neubau

Motivwagenbauer Dieter Wenger, der bekannt ist für seine Kreationen, die unter anderem den Mainzer Umzug als "rollende Satire" zum Hingucker machen, hat schon den Entwurf für das neue Teil gemacht. Sogar eine Toilette ist eingeplant, und für die kommenden Jahre bis Jahrzehnte sieht das Konzept alle Sicherheitsvorgaben und jeglichen dekorativen Schnickschnack vor. "Aber auch Pappmaché, Klebstoff, Textil sowie vor allem das Know-how gibt es nicht für umsonst", weiß Berger, dass da eine fünfstellige Summe auf die Narrhalla zukommt.

Zurzeit sind die Narrhallianer unterwegs, durch Spenden den Neubau zu finanzieren. Elferrat und Vereinsfreunde sowie Mitglieder leisten Beiträge, im Internet unter www.ketsch-narrhalla.de kann zudem jeder einen Beitrag leisten. Warum also nicht auf dem Orden der aktuellen Saison und dem für den Wagen, wenn erlaubten, ultimativ letzten Auftritt, noch einmal darauf hinweisen? "Damit setzen wir dem altgedienten Wagen ein kleines Denkmal, er hat uns über Jahrzehnte begleitet", meint Berger.

Zu sehen sind feiernde Narrhalla-Elferräte auf dem Wagen, davor - mit Narrenkappe - der Zugmarschall, ein Prüfer des Technischen Überwachungsvereins und ein Polizist. "Sie zeigen die Instanzen, mit denen wir in den letzten Jahren intensiven Kontakt hatten, die untrennbar mit dem Schicksal des Wagens verbunden sind", beschreibt Berger.

Der Schriftzug: "Jahrelang gut gerollt, doch jetzt wird der Zeit, Vernunft und so manchem Narr Tribut gezollt", verdeutlicht die Problematik. Zum Erhalt des urdeutschen Kulturguts "Fasnacht" gehören für Dirk Berger Umzüge, Umzugswagen und die närrische Jahreszeit, angefüllt mit Bällen, Galas und Prunksitzungen. Das gilt es zu erhalten, dafür kämpft die Narrhalla Ketsch momentan.

Mitglieder haben gespendet

Für den Wagenneubau muss man etwa ein Jahr Zeitaufwand rechnen, eine Bestellung bei Dieter Wenger muss also eigentlich direkt nach Aschermittwoch erfolgen, damit es bis zur kommenden Kampagne hinhaut. Einen ordentlichen Batzen kann der Verein aus eigenen, gesparten Mitteln beisteuern.

"Elferräte, Ehrensenat und viele Mitglieder haben gespendet oder angekündigt das zu tun", ist der Narrhalla-Präsident froh, dass er so viele Mitstreiter hat. Die Gemeinde habe signalisiert ebenfalls ein Scherflein beizutragen, allerdings erst, wenn der Narrenverein seine Aktionen abgeschlossen und Kassensturz gemacht hat.

Eine Spendenbox für die Bevölkerung gibt es bei allen Veranstaltungen, so auch bei der Prunksitzung am Samstag, 4. Februar, ab 19.01 Uhr in der Rheinhalle. "Wenn viele kommen und eine kleine Summe spenden, dann geht es närrisch und mit Wagen im kommenden Jahr weiter", ist Berger zuversichtlich, dass alles klappt.