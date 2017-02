Er flirtet am liebsten in Feinripp

Er feiert die Feinripp-Unterhose: Bassist Umbo schreibt in seinem neuen Buch herrlich humorvoll über den ganz alltäglichen Wahnsinn. © zg

Ketsch. In der Szene gilt er als herausragender Bassist, der schon mit vielen Größen zusammengearbeitet hat: Umbo. Der 53-jährige Österreicher, der mit bürgerlichem Namen Hans Umschaden heißt, ist am 18. Februar im Tattoo-Studio "PikAss" zu Gast und stellt dort sein neues Buch vor. Es ergänzt seine Platte "Der Feinripp-Macho" und bietet ausgesuchte Songtexte in Kombination mit launig erzählten Anekdoten und Erklärungen. Wer bei den tiefsinnigen, aber unglaublich humorvollen Texten nicht in schallendes Gelächter ausbricht, ist selbst schuld. Wir haben uns mit Umbo über Männerunterwäsche, sein nächstes Projekt und Bassisten unterhalten.

Was erwartet dein Publikum bei deinem Auftritt in Ketsch?

Umbo: Ich bin Bassist und Musiker und habe viel zu lange für meine erste eigene Platte gebraucht. Trotzdem muss ich ja irgendwie zu Publikum kommen (lacht). So ist ein Programm entstanden aus meinen Musikstücken, Comedy und Lesungen aus meinem neuen Buch "Der Feinripp-Macho", die die Entstehungsgeschichten der einzelnen Songs nachzeichnen. Denn es will ja niemand nur einem Bassisten zuhören, wie er tiefe Grundtöne spielt. Das Buch wird übrigens ab dem Valentinstag erhältlich sein, weil ich mir dachte, dass das doch das perfekte Datum für so einen romantischen Titel ist (lacht).

Woher hast du die Inspiration für dein Buch "Feinripp-Macho" genommen?

Umbo: Mein Alltag ist im Grunde die Inspiration. Das Buch ist eine erweiterte Mitschrift meines Live-Programms. Ich bin ein extrovertierter Typ und höre mich selber gerne reden. Dabei habe ich gemerkt, dass meine Geschichten die Leute zum Lachen bringen. Leider ist das Buch an vielen Stellen autobiografisch, mit sehr wenig dichterischer Freiheit (lacht).

Woher kommt der Begriff "Feinripp-Macho"?

Umbo: Für meinen Sohn habe ich ein Erziehungskonzept: Ich möchte ihn zum romantischen Macho erziehen. Denn ich glaube, das ist das einzig schlüssige Konzept, um mit dem anderen Geschlecht klarzukommen. Wenn Männer lieben, fühlen sie nur noch. Aber egal, wie sehr Frauen lieben, sie hören dabei nie auf zu denken. Eine Möglichkeit, wie man das Miteinander verbessern kann, vor allem im erotischen Bereich, ist meiner Meinung nach der Feinripp. Männer sind in der Hinsicht ja oft benachteiligt. Frauen können ein Mieder tragen und so einiges kaschieren, aber Männer? Wenn man allerdings so eine lange Feinripp-Unterhose über den Bauch zieht, strafft das schon.

Wo kaufst du deine Feinripp-Unterhosen?

Umbo: Ich stehe auf den Klassiker Schiesser und habe auch versucht, mit denen einen Werbedeal abzuschließen, aber die fahren wohl doch eher eine konservative Schiene (lacht). Generell ist die lange Feinripp-Unterhose ja vom Aussterben bedroht.

Warum hast du dich für den Bass entschieden?

Umbo: Ich glaube, dass der Bass tatsächlich das ist, was die Leute zum Tanzen bringt, in Kombination mit dem Schlagzeug natürlich. Vermutlich habe ich ein Gegenpol zu meiner Neigung gesucht, viel zu sprechen. Denn die Kunst beim Bassspielen ist es, mit möglichst wenigen Noten möglichst viel auszusagen. Ein bekannter Spruch lautet ja: Einen guten Bassisten hört man dann, wenn er aufhört zu spielen. Man muss also als Bassist auch eine Freude daran haben, andere gut aussehen zu lassen. Außerdem ist man als Bassist in einer Band das Bindeglied zwischen Rhythmus und Harmonie, auch zwischen den verschiedenen Charakteren der Musiker. Dieses Fundament zu sein, hat mich fasziniert.

Welche Wirkungen erhoffst du dir von deinem Buch?

Umbo: Es ist mein erstes Buch und ich erhoffe mir davon, dass die Leute reinblättern und dabei auf humoristischer Ebene gut unterhalten werden. Gleichzeitig ist es aber auch eine Einladung, sich auf meine Reise durch die Texte einzulassen, dabei über sich selbst nachzudenken und vielleicht auch über sich selbst zu lachen. Und Unterhaltung hat natürlich auch mit Haltung zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der es darauf ankommt, eine Haltung einzunehmen, und ich hoffe, dass auch das mit meinem Buch gelungen ist.

Hast du schon ein nächstes Projekt?

Umbo: Im September soll meine nächste Platte rauskommen. Es gibt aus dem Buch Texte, wo die Musik dazu dann erst auf dieser Platte zu hören sein wird. Außerdem würde ich gerne eine Show machen, Music Late Night Live. Dabei würde ich gerne Musiker einladen und dann vor Publikum auch live interviewen, bevor sie ihre Musik spielen. Vielleicht findet sich ja noch die richtige Location in Ketsch?