„Es gibt in Ketsch definitiv keinen FDP-Ortsverband mehr“

Kurz nach seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden war Simon Schmeisser (l.) im Januar 2015 bei der Verleihung der Theodor-Heuss-Medaille an Erich Dittemer (Mitte) durch den damaligen Kreisvorsitzenden Hendrik Tzschaschel (r.) anwesend. Den aktuellen FDP-Bundestagskandidaten Tzschaschel kritisiert er inzwischen öffentlich.

Vielfältig in Organisationen und Gruppierungen aktiv: Simon Schmeisser (r.) mit weiteren Vertretern der IG Marktplatz bei der Auswertung des Bürgerentscheids im Oktober vergangenen Jahres.

Ketsch. Alexander Kohl ringt hörbar um Fassung, als er auf den Streit mit Simon Schmeisser und den Ketscher Liberalen angesprochen wird: Der Kreisvorsitzende der FDP Rhein-Neckar hat nach eigener Aussage kurz zuvor eine E-Mail mit neuen Anschuldigungen von Schmeisser erhalten. "Ich hatte noch keine Zeit, mir das alles durchzulesen", erklärt er. Doch auch auf der Internetseite www.fdp-ketsch.de hat Schmeisser kurz zuvor eine lange Erklärung - unterlegt mit zahlreichen internen Dokumenten - veröffentlicht, in der er seine Sicht im Streit mit der Partei darlegt.

Nach einem Gespräch mit unserer Zeitung hatte sich Schmeisser, der Anfang 2015 zum Ortsvorsitzenden der Liberalen gewählt worden war, dazu entschlossen, seine Vorwürfe bekannt zu machen. Darin widerspricht er den Aussagen des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Dietrich Herold, der Ende Dezember das Aus der FDP-Ortsgruppe verkündet hatte (wir berichteten). "Es geht weiter! Es wird weiterhin eine liberale Stimme in Ketsch und auch darüber hinaus geben!", schreibt Schmeisser auf der Internetseite.

"Uns liegt kein Antrag vor"

Dem widerspricht der Kreisvorsitzende Alexander Kohl energisch: "Wir haben den Ortsverband Ketsch geschlossen und Simon Schmeisser ist auch kein Ortsvorsitzender der FDP mehr." Der Beschluss sei einstimmig bereits auf dem Kreisparteitag Anfang Dezember getroffen worden. Ein schwebendes Schiedsgerichtsverfahren, das Simon Schmeisser mehrfach als Argument gegen eine endgültige Auflösung des Ortsverbands öffentlich angeführt hatte, gebe es nicht. "Uns liegt gar kein Antrag auf ein solches Schiedsgerichtsverfahren zur Auflösung vor. Und selbst wenn, hätte es keine rechtsaufschiebende Wirkung", sagt Kohl. "Herr Schmeisser ist also ein normales Mitglied der FDP in Ketsch, wo es definitiv keinen Ortsverband mehr gibt", fasst er die Situation aus Sicht des Kreisvorstands zusammen. "Eigentlich dürfte er auch die Internetseite nicht mehr betreiben, aber bislang wollten wir keine unnötige Konfrontation suchen."

Ortsgruppen als Ausnahmen

Als Grund für die Auflösung nennt Kohl, dass der Ortsverband nicht die fünf satzungsgemäß notwendigen Mitglieder besessen habe - wie auch der Ortsverband in Hemsbach, der beim Kreisparteitag ebenfalls aufgelöst worden sei. "Dass es daneben auch noch sogenannte Ortsgruppen der FDP gibt, die weniger als fünf Mitglieder haben, spielt dafür keine Rolle", sagt Kohl. "Diese Ortsgruppen sind bei uns nicht satzungsgemäß geregelt, sondern seltene Ausnahmen, die wir parteiintern zulassen. Einen Antrag auf eine Ortsgruppe hat Herr Schmeisser aber überhaupt nicht gestellt", so der Kreisvorsitzende.

In seiner Erklärung auf der Internetseite der FDP Ketsch legt Schmeisser allerdings umfassend dar, dass es neben den drei aktiven Mitgliedern - ihn selbst eingerechnet - zwei weitere Interessierte gebe. Diese hätten von der Bundespartei Mitgliedsausweise erhalten und ihre Beiträge seien bereits abgebucht worden. Der Kreisverband lehne diese Personen aber weiterhin wegen "begründeten Zweifeln an der Ernsthaftigkeit einer Mitgliedschaft ab" - und käme damit auf zu wenige Mitglieder für einen Ortsverband. Auch kritisiert er eine Einflussnahme des Kreisverbands auf seine Arbeit in Ketsch.

Die Gespräche mit Simon Schmeisser seien indes schwierig, sagt ein Mitglied des Kreisvorstands. Mehrfach sei er telefonisch nicht erreichbar gewesen, per Mail kämen in der Regel nur lange Ausführungen ohne konkrete Anträge. "Er ist mit seiner Art in der FDP bekannt", heißt es aus dem Kreisvorstand.