FDP will Schmeisser ausschließen

Ketsch. Nach den öffentlichen Äußerungen des ehemaligen FDP-Ortsverbandsvorsitzenden Simon Schmeisser über die Partei hat der Kreisverband der Liberalen bei seiner jüngsten Sitzung ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet. "Simon Schmeisser hat mit seiner Vielzahl von Vorwürfen und falschen Behauptungen den Bogen überspannt", erklärte Kreisvorstand Alexander Kohl gegenüber unserer Zeitung. "Außerdem prüfen wir strafrechtliche Konsequenzen seiner Äußerungen und behalten uns vor, zivilrechtlich gegen ihn vorzugehen."

Die Juristen des Kreisverbands würden den Parteiausschluss - der laut Kohl vom Kreisvorstand einstimmig beschlossen worden sei - jetzt auf Landesebene beantragen. "Wir können dieses Verhalten von Herrn Schmeisser unseren vielen fleißigen Helfern in der Partei - die sich ja größtenteils ehrenamtlich engagieren - nicht mehr zumuten", so Alexander Kohl.

Interne Dokumente veröffentlicht

Am Dienstag hatte Simon Schmeisser auf der weiterhin aktiven Internetseite der Ketscher FDP eine längere Stellungnahme mit zahlreichen internen Dokumenten veröffentlicht (wir berichteten). Darin erklärt er, dass die Auflösung des Ortsverbands der Liberalen Anfang Dezember vergangenen Jahres noch nicht endgültig sei, weil noch Schiedsgerichtsverfahren laufen würden. Dem widersprach jedoch der Kreisvorstand in unserer Zeitung: Der Ortsverband sei endgültig aufgelöst worden. Gleichzeitig kündigte Schmeisser an, dass er sich in den kommenden Wochen mit "einer anderen Gruppierung" zusammenschließen werde. Gegenüber unserer Zeitung und in zahlreichen E-Mails an die Partei beschwerte er sich außerdem über die Ausrichtung der Partei, kritisierte öffentlich die Parteiführung und die Nähe zur "Aufbruch 2016"-Bewegung.

Vom Ausschlussverfahren zeigte sich Schmeisser gestern unbeeindruckt. "Das ist recht amüsant und lächerlich", sagte er auf Nachfrage. "Die FDP zeigt damit, dass sie nicht in den Bundestag gehört. Aber ich habe mich seit über einem Jahr auf diese Situation vorbereitet." beju