Fortschritte, wenn auch etwas später

Ketsch. Still und geradezu idyllisch liegt das Neubaugebiet Fünfvierteläcker derzeit da: Schneereste bedecken weite Teile des Areals, der gefrorene Boden schimmert in der Wintersonne. Nichts regt sich hier, wo in absehbarer Zeit zahlreiche Familien mit Kindern leben werden. "Die Arbeiten ruhen wegen des Dauerfrosts im Moment", erklärt Bauamtsleiter Hans Keilbach auf Nachfrage unserer Zeitung. "Bei diesen Temperaturen können die Arbeiter den Untergrund nicht verdichten, sonst zerfällt dieser, wenn es wieder wärmer wird. Und auch an Schweißarbeiten oder das Verlegen von Leitungen ist bei der Kälte derzeit nicht zu denken."

Auch wenn die Auswirkungen noch nicht dramatisch sind: Das Winterwetter hat Konsequenzen für den Zeitplan. "Wir müssen die Planungen in den nächsten Wochen zusammen mit der Baufirma noch einmal überarbeiten", sagt Keilbach. Eigentlich habe man in diesem Sommer mit der Erschließung fertig sein wollen, so dass die zukünftigen Bauherren mit der Errichtung ihrer Häuser hätten beginnen können. "Das wird sich aber ein wenig verzögern", so der Bauamtsleiter. "Wie lange genau, lässt sich derzeit aber nicht seriös sagen. Sobald wir es wissen, nehmen wir natürlich mit den Bauherren Kontakt auf." Doch nicht nur die kalte Witterung ist Schuld an der Verzögerung: Beim Leitungsbau gab es anfangs Probleme, die nun ihre Konsequenzen zeigen. "Wir hoffen, dass es so bald wie möglich weitergehen kann", ist Keilbach optimistisch.

Komplette moderne Infrastruktur

Im Juni vergangenen Jahres war symbolischer Spatenstich, seitdem hat sich in dem Bereich zwischen Mannheimer und Brühler Straße viel getan: Die Versorgungsleitungen für die einzelnen Baugrundstücke wurden im Boden verlegt, Zu- und Abflüsse ragen inzwischen an vielen Stellen aus dem Kies. Eine komplette moderne Infrastruktur für insgesamt 203 Grundstücke muss angelegt werden, bevor die ersten Bauherren mit den Arbeiten an ihren Wohnhäusern beginnen können. "Der Schmutzwasserkanal ist nahezu fertig, auch der Regenwasserkanal, die Fernwärmeleitungen und die Stromanschlüsse machen gute Fortschritte", ist Baumatsleiter Keilbach zufrieden. Neben den reinen Versorgungsleitungen, den Straßen und der öffentlichen Beleuchtung soll bis zum Baubeginn der ersten Häuser außerdem ein kleiner Spielplatz auf der zentralen Grünfläche mitten im Neubaugebiet fertiggestellt sein.

Bei den 75 gemeindeeigenen Grundstücken läuft derzeit die zweite Runde der Vergabe. Noch bis Ende Februar können Interessierte ihr Angebot einreichen, um vergünstigten Baugrund zu erwerben. Das Mindestgebot hatte der Gemeinderat im September vergangenen Jahres auf 460 Euro pro Quadratmeter festgelegt - allerdings nach Höchstgebot (wir berichteten). Da sich bereits damals nach Angaben der Gemeinde mehr als 500 Interessenten gemeldet hatten, war absehbar, dass diese vergünstigten Preise schnell Makulatur sein würden.

Auch die Ermäßigung für Familien - 10 Euro pro Kind und Quadratmeter - wurde damals von einzelnen Gemeinderäten als zu gering kritisiert. Der Ansturm auf die gemeindeeigenen Grundstücke ist aber offenbar dennoch ungebrochen groß.

"Recht aufwendiges Geschäft"

Die 128 restlichen Grundstücke, die sich in Privatbesitz befinden, werden parallel dazu ebenfalls abgewickelt. "Inzwischen sind bei der Umlegung der neuen Flächen alle Einträge vom Grundbuchamt vorgenommen worden", erklärt Bauamtsleiter Keilbach das komplizierte bürokratische Prozedere.

"Jetzt müssen die vielen Verträge bearbeitet werden, damit dann schließlich die zukünftigen Eigentümer - die dann dort ihre Häuser bauen werden - die Grundstücke übertragen bekommen können. So eine Umlegung ist eben immer ein recht aufwendiges Geschäft." Mit der idyllischen Ruhe ist es beim Bauamt also wohl schon längere Zeit vorbei.