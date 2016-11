Grüne trennen sich nach langem Streit

Ketsch. Paukenschlag zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Die Ratsmitglider Annette Läppchen und Karin Kohl verlassen die Fraktion der Grünen und bilden zusammen die neu geschaffene Fraktion "Unabhängige Grüne". Damit verliert Günther Martin als drittes grünes Ratsmitglied seinen Fraktionsstatus.

Als Grund nannten Läppchen und Kohl in einer schriftlichen Erklärung, die Bürgermeister Jürgen Kappenstein noch vor dem ersten Tagesordnungspunkt verlas, "jahrelange unfaire Querelen" mit Martin. "Wir beide bilden jetzt die Fraktion ,Unabhängige Grüne' und können uns so nach außen von unserem Fraktionskollegen distanzieren", heißt es weiter in der Erklärung. Darin erheben Anette Läppchen und Karin Kohl auch Vorwürfe gegen die Partei Bündnis90/Die Grünen: "Sowohl der Ortsverband als auch die Kreis-Grünen konnten uns hierbei nicht helfen, da sie offensichtliches Mobbing gegen uns nicht sehen wollten oder konnten."

Von Vorwürfen "überfordert"

Günther Martin fühlte sich in der Sitzung von den Vorwürfen "absolut überfordert" und will sich mit den detaillierten Beschuldigungen erst in Ruhe auseinandersetzen. "Für mich ist allerdings klar, dass das die Nachwehen vom Bürgerentscheid sind", sagte Martin im Gespräch mit unserer Zeitung. "Läppchen und Kohl haben Bürgermeister Jürgen Kappenstein und dessen Pläne zur Bebauung des Marktplatzes sehr unterstützt", so Martin weiter. "Für mich ist das der Grund, weshalb sie eine klare Linie zu mir als bekennendem Gegner ziehen wollen."

Die Vorwürfe, es sei zu Mobbing gekommen, weist Martin zurück: Karin Kohl - die kein Mitglied der Bündnisgrünen, sondern der Grün-Bunten Liste ist - habe ihm nach der vergangenen Gemeinderatswahl gesagt, dass sie "keine Grüne, sondern eine Bunte" sei. Zusammen mit Annette Läppchen habe sie deshalb auch keine grünen Ziele verfolgt und kaum Widerstand gegen das "Abnicken von Beschlüssen" gezeigt. "Deshalb habe ich ihr immer wieder vorgeworfen, dass sie ja gar keine Grüne sei", so Martin. "Und das ist mir dann als Mobbing ausgelegt worden."

Annette Läppchen und Karin Kohl möchten die von ihnen öffentlich erhobenen Mobbing-Vorwürfe nicht weiter kommentieren. "Wir gehen da bewusst nicht drauf ein, um den Grünen nicht noch mehr Schaden zuzufügen", so Läppchen im Gespräch mit unserer Zeitung. "Uns ist dieser Schritt sehr schwergefallen. Aber die Probleme in unserer Fraktion haben bereits kurz nach der Wahl begonnen und wir haben sie jahrelang runtergespielt", so Läppchen. Im Gemeinderat müsse man nun einmal Mehrheiten bilden und könne deshalb nicht immer dagegen sein, so die Überzeugung von Läppchen und Kohl. "Dafür muss man auch mit anderen Ratsmitgliedern oder dem Bürgermeister zusammenarbeiten", sagte Läppchen. Die Energie, die für die inhaltlichen Differenzen in der Fraktion verschwendet worden sei, müsse man sinnvoller verwenden.

Mehrfach gab es in den vergangenen Monaten ein Gespräch zwischen den drei Fraktionsmitgliedern und dem Kreisverband Kurpfalz-Hardt als Vermittler. "Da waren alle bemüht, aber schlussendlich sollte es einfach nur so weitergehen wie bisher", zeigt sich Läppchen enttäuscht.

Zu einem anderen Fazit kommt hingegen Adolf Härdle, Mitglied des Kreisvorstands: "Wir haben uns bemüht, beide Seiten zusammenzuführen, aber das ist uns leider nicht gelungen. Das Problem scheint vor allem die Kommunikation zwischen den Beteiligten gewesen zu sein", so Härdle. Die Erwartungen an die Kommunalpolitik seien offenbar bisweilen zu hoch gewesen. "Das sind alles idealistische Leute und die Beziehungsebene hat wohl die Inhaltsebene überlagert." Zu den Vorwürfen, es sei zu Mobbing gekommen und der Kreisverband habe diese nicht sehen wollen, wollte sich Härdle nicht äußern.

In der Tat scheint es bereits seit längerem unüberbrückbare Differenzen zwischen Günther Martin, Annette Läppchen und Karin Kohl gegeben zu haben. Nach Informationen unserer Zeitung haben sich Läppchen und Kern wiederholt über "unsinnige Vorwürfe und Vermutungen beziehungsweise Verleumdungen von Günther Martin" sowie "neuerliche gezielte Provokationen und Falschmeldungen" innerhalb der Partei beschwert.

Getrennte Erklärungen

Bereits im April habe Martin demnach behauptet, Läppchen und Kohl hätten um Aufnahme in die SPD gebeten, was sie vehement zurückweisen. Auch "geheime Absprachen mit dem Bürgermeister" seien ihnen unterstellt worden. Mitte Oktober hatten Läppchen und Kohl demzufolge noch geplant, in der Fraktion zu verbleiben, aber getrennt von Martin zu agieren.

So teilten sie anderen Parteimitgliedern mit: "Eigentlich ändert sich nicht viel, was unsere Mitarbeit im Gemeinderat anbetrifft. Es hat sich bereits eingebürgert, dass Günther und wir getrennte Erklärungen abgeben und Anfragen stellen. Es gibt aber auch nicht selten Übereinstimmungen. Daran haben sich alle - Verwaltung und Besucher - längst gewöhnt."

Einen Monat später hat sich die Lage offensichtlich zugespitzt. Mit der Neugründung der Fraktion "Unabhängige Grüne"- laut Gemeindeordnung sind dafür mindestens zwei Ratsmitglieder erforderlich - sind die Grünen im Ketscher Gemeinderat nun sichtbar aufgespalten. Die Ausschüsse sollen laut Bürgermeister Jürgen Kappenstein zunächst unverändert besetzt bleiben. "Aber natürlich müssen wir das noch prüfen", so Kappenstein am Ende der Gemeinderatssitzung.

Hoffnung auf eine Versöhnung scheint bei den Beteiligten derzeit nicht zu bestehen. Lediglich der Kreisvorstand versucht sich weiter im Glätten der Wogen. Der grüne Landtagsabgeordnete Manfred Kern hofft, dass die Beteiligten "wieder zusammenkommen und miteinander reden". Immerhin habe das ursprünglich ja geklappt - und bald stehe der Bundestagswahlkampf an, bei dem man gemeinsam auftreten wolle. "Ich bin da Optimist", so Kern.