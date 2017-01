Grüne Versöhnung ist nicht in Sicht

Ketsch. Im November kam es nach langanhaltenden Spannungen zum großen Bruch: In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung verkündeten die damaligen Grünen-Gemeinderäte Karin Kohl und Annette Läppchen, dass sie ab sofort die Fraktion der Grünen verlassen und eine eigene Fraktion - die Unabhängigen Grünen - bilden würden. Als Grund nannten sie "jahrelange unfaire Querelen" mit ihrem Fraktionskollegen Günther Martin.

Dabei erhoben sie schwere Anschuldigungen gegen Martin und die Partei: "Sowohl der Ortsverband als auch die Kreis-Grünen konnten uns hierbei nicht helfen, da sie offensichtliches Mobbing gegen uns nicht sehen wollten oder konnten." Diesen Vorwürfen widersprachen Günther Martin und die Partei, ohne allerdings all zu sehr inhaltlich auf die Querelen einzugehen. Auch Kohl und Läppchen konkretisierten ihre Mobbing-Vorwürfe nicht.

"Wollen da kein Fass aufmachen"

Zwei Monate später scheint etwas Ruhe eingekehrt zu sein in den grünen Trennungsstreit. Doch von einer Versöhnung - oder gar einer Rückkehr in eine gemeinsame Fraktion - scheinen die Beteiligten weit entfernt zu sein, auch wenn insbesondere der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen versöhnliche Töne anschlägt. In einer Pressemitteilung zu seiner Jahreshauptversammlung im November - die der Ortsverband Anfang Januar verschickte - nimmt der Konflikt nur einen kleinen Teil ein. So schreibt der Ortsverband: "Fraktionssprecherin Annette Läppchen berichtete von einer positiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, die sie allerdings in Zukunft mit Karin Kohl in einer neuen Fraktion fortführen möchte. Mit großem Bedauern wurde diese Nachricht bei den Mitgliedern aufgenommen." Und weiter heißt es in der aktuellen Mitteilung der Grünen: "Der Ortsverband wünscht den ausscheidenden Gemeinderäten, zukünftig eine ,im Sinne der grünen Politik erfolgreiche Arbeit im Gemeinderat.'"

Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisiert der bei dieser Sitzung gewählte Sprecher des Ortsverbands, Robert Brusnik, dass die Partei zu dem Thema nicht viel mehr sagen wolle. "Wir wollen da kein Fass aufmachen", so Brusnik. "Wir müssen einfach schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es ja auch wieder eine Annäherung."

Für den verbliebenen Grünen-Gemeinderat Günther Martin, der durch die Trennung seinen Fraktionsstatus eingebüßt hat, bedeute die Situation allerdings Einschränkungen, erklärt Sprecher Brusnik: "Für ihn fallen Möglichkeiten weg, sich im Gremium aktiv einzusetzen. Als fraktionsloses Ratsmitglied kann er nämlich ohne Unterstützung durch andere Mitglieder keine Anträge stellen." Außer Martin gibt es im Gemeinderat nur noch ein weiteres fraktionsloses Mitglied: Seit seinem Austritt aus der FDP ist Gerhard Weixler als einzelnes Ratsmitglied aktiv.

Günther Martin möchte sich zu den Vorwürfen und der aktuellen Situation ebenfalls nur wenig äußern. Er verweist auf das Gespräch mit Robert Brusnik und möchte "die Gruppe nicht belasten". Unmittelbar nach dem Eklat Ende November hatte Martin die Mobbing-Vorwürfe zurückgewiesen. Karin Kohl - die kein Mitglied der Bündnisgrünen, sondern der Grün-Bunten Liste ist - habe ihm nach der vergangenen Gemeinderatswahl gesagt, dass sie "keine Grüne, sondern eine Bunte" sei, erklärte Martin damals gegenüber unserer Zeitung. Zusammen mit Annette Läppchen habe Kohl deshalb auch keine grünen Ziele verfolgt und kaum Widerstand gegen das "Abnicken von Beschlüssen" gezeigt. "Deshalb habe ich ihr immer wieder vorgeworfen, dass sie ja gar keine Grüne sei", so Martin Ende November. "Und das ist mir dann als Mobbing ausgelegt worden."

Eine Klarstellung dieser Situation gibt es auch von Karin Kohl und Annette Läppchen weiterhin nicht. "Das alles war einfach eine demokratische Entwicklung", so Kohl. "Wir können deshalb nicht sagen, ob sich das irgendwann wieder legt." An einer weiteren Zuspitzung seien sie und ihre Fraktionskollegin Läppchen aber nicht interessiert.

Marktplatz-Projekt als Ursache?

Lediglich die von Günther Martin erhobenen Vorwürfe, ihre Unterstützung für das Marktplatz-Projekt - das er selbst vehement abgelehnt hatte - sei einer der Gründe für die Trennung gewesen, weist Karin Kohl entschieden zurück. "Der Marktplatz hat mit diesem Thema nichts zu tun."

Und so scheinen wohl alle Seiten in diesem grünen Beziehungsstreit bemüht, die Affäre nicht unnötig weiter anzuheizen. Die Trennung ist aber offensichtlich - auch zwei Monate nach der öffentlichen Verkündung - auf Dauer angelegt. So stellt sich auch die Situation in den Gemeinderatssitzungen inzwischen dar: Auch wenn Karin Kohl und Annette Läppchen weiterhin ihren Platz am Ratstisch direkt neben Günther Martin haben, so scheint die innere Distanz doch sichtlich spürbar zu sein: Kein Blick und kein Wort werden während der öffentlichen Sitzungen ausgetauscht.