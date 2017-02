Gurgelnde Wellen und zischende Glut

Ketsch. Die Welt wirkt im Nebel versunken, als würde man sie durch eine Milchglasscheibe betrachten. Verwaschene Konturen lassen rätseln, was sich dahinter verbirgt. Die intensive Musik sorgt für eine besondere Wahrnehmung des "Zyklus der Elemente", mit dem die Kirchenkinoreihe eingeläutet wurde. Mit einer Collage aus bewegten Bildern, Tönen, Effekten und Sprechpassagen gewährte Dr. Uwe Dittes Blicke auf Wasser, Luft, Feuer und Erde. Der Saal im Central Kino war sehr gut besetzt mit Interessierten, die zum Teil nach 90 Minuten Erlebnisreise für Augen und Ohren bei Wein und Brot, wie es üblich ist beim Kirchenkino-Abend, noch ein wenig verweilten.

Ganz unterschiedlich waren die Erwartungen, mit denen die Besucher gekommen waren: "Das Thema ist sehr interessant, ich kenne zwar die Familie Dittes, aber deren musikalische und visuelle Arbeit nicht", erzählte Roselinde Zeilfelder, Leiterin der Kindertagesstätte Villa Pusteblume. Direkt daneben hatte es sich eine junge Frauengruppe aus Altlußheim auf den Kinositzen in der letzten Reihe bequem gemacht. "Wir sind sehr oft zum Kirchenkino hier, wir sind gespannt, wie die Inhalte umgesetzt werden", sagte Barbara Gund und fügte noch an, dass die Filme und Talks mit den "Machern" immer wieder neue Einblicke und Eindrücke bergen.

Reise beginnt mit Wasser

Dann wurde es dunkel im Filmpalast und die Reise begann mit Bildern zur Überschrift Wasser. Unterteilt in "Meer und Strand", "Wellen", "unter Wasser" und "Regen" zeichnete Dittes ein Bild der entspannenden Wirkung dieser Lebensquelle. Kunterbunt und vielfältig erschien die Unterwasserwelt eines Korallenriffs im krassen Gegensatz zu Kalkklippen und der Kraft der Wellen, die an den flachen Strand schlagen. Viele Spuren im Sand wiesen auf die Vergänglichkeit hin, denn mit nur einer Welle, die gurgelnd und rauschend mit synthetischen Tönen lebendig wurde, waren sie verschwunden.

Fast wie Walgesang hörten sich einige Phasen der Musik an, ließen das Publikum innerlich zur Ruhe kommen. Tropfen fielen auf der Leinwand, Pling-Töne gingen ins Ohr, langsam begann es zu prasseln - der Bereich Wasser klang damit aus.

Wolken wie Gemälde

Ein Helikopterflug leitete die Bilderreihe "Luft" ein, dazu war der Bibelvers aus dem Buch Hiob eingeblendet: "Schaue gen Himmel und siehe, und schaue an die Wolken, dass sie dir zu hoch sind." Wolken, die Gemälde am Himmel bildeten, Wattebäusche, Federwolken, Gewitterwolken wurden begleitet von dem Zitat: "Die Wolken beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölk bricht sein Licht." Atemgeräusche erklangen und dazu wiederum ein Zitat: "Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben."

Beeindruckend harmonierten Bilder, Klänge, die den Herzschlag imitierten, und Worte. Mystische Nebelbilder - entstanden auf der Ketscher Rheininsel - zeigten die Welt wie durch eine Milchglasscheibe mit verwaschenen Konturen und ließen Interpretation zu, was sich in den Schwaden wohl verbirgt. Dazu wurde die Musik intensiver. Fast verspielt waren die Töne zum Vogelflug, zu den schwebenden Möwen im Wind überm Meer. Dramatik hatten die Zuschauer im Ohr und auf der Kinoleinwand loderten dazu animierte Flammen auf.

Wie im Zeitraffer lief das Leben in Form von sich verändernden Bildern eines computeranimierten Säuglings bis zum Senior ab, dann schien Wind das Bild zu zerstreuen - mit "Asche" war diese Passage überschrieben. Im letzten, etwas längeren Abschnitt wurde die Schöpfungsgeschichte vorgelesen. Die Bilder vermittelten die sechs Tage, die Gott sich nach der Überlieferung dafür genommen hat. Die Musik dazu war zwar kraftvoll und intensiv, aber auch entspannend und meditativ.

Das 90-Minuten-Event bot sphärische Klänge sowie optisch und akustisch vereinte Passagen, die das jeweilige Element fast fühlbar machten. Elektronische Musik untermalte die Bilder, gaben da, wo computeranimierte Sequenzen zu sehen waren, den Impuls, der das Bild veränderte, vibrieren oder wieder ruhig werden ließ.

Der Erschaffer dieser emotionalen Reise, Uwe Dittes, war völlig versunken in seine Musik, in das Erlebnis, das die Aufführung jedes Mal wieder für ihn ist: "Ich bin danach wie in einem Tunnel." Die Soundtechnik des Kinos sorgte für das Erlebnis, von den Tönen quasi umgeben zu werden. Allerdings war die Lautstärke für einige Gäste wohl einfach zu intensiv, so dass sie das Kino nach weniger als der Hälfte der Zeit verließen. Die Organisatoren bessern nach, das unterstrich Dittes, damit zur Matinee am Sonntag, 12. Februar, ab 11 Uhr alle die etwas andere Darstellung der Schöpfungsgeschichte genießen können.