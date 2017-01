Gute Laune und viel Musik zum Start

Ketsch. Auch nicht vom schneereichen und bitterkalten Winterwetter ließen sich die vielen Besucher beim Neujahrsempfang der Gemeinde gestern Vormittag in der Rheinhalle abhalten. Wobei ausgerechnet ein Ehrengast mit besonders weiter Anreise - Bürgermeister Marc Goua aus der französischen Partnergemeinde Trélaze - wegen des Wintereinbruchs und der schlechten Straßenbedingungen seinen Besuch kurzfristig absagen musste. "Im Frühjahr wird er seine Reise aber nachholen, hat er beteuert", sagte Bürgermeister Jürgen Kappenstein bei seiner Begrüßung.

Neben den geladenen Gästen widmete sich das Gemeindeoberhaupt dabei auch einer besonderen Gruppe zugezogener Neubürger: den Flüchtlingen. "Wir hoffen, dass sie sich in unserer Gemeinde wohl und sicher fühlen", so Kappenstein. Die neue Unterkunft in der Durlacher Straße sei inzwischen belegt und "das Leben in der Kreiseinrichtung verläuft ruhig und geordnet, was nicht zuletzt den räumlichen Gegebenheiten, aber auch der Rundumbetreuung durch Sozialarbeiter und Sicherheitskräfte zu verdanken ist", berichtete Kappenstein.

Insbesondere den ehrenamtlichen Helfern dankte er und sicherte sich so den Applaus des Publikums. Gleichzeitig erinnerte er an die islamistischen Anschläge und die neue Terror-Gefahr des vergangenen Jahres. Doch davon lasse man sich nicht einschüchtern, auch nicht in der Enderlegemeinde: "Wir sind ein weltoffenes, solidarisches Land und eine weltoffene, solidarische Gemeinde. Und das bleiben wir auch!"

Nach einem Abriss über die größeren Bauprojekte in der Gemeinde im vergangenen Jahr erinnerte Kappenstein in seiner Neujahrsrede auch an die geplante - und per Bürgerentscheid gestoppte - Umgestaltung des Marktplatzes. "Welche Entwicklungschancen der Gemeinde Ketsch damit genommen wurden, werden wir früher oder später erkennen", sagte Kappenstein und wiederholte seine Forderung nach einer Belebung des zentralen Platzes. Großes Gelächter erzeugte er schließlich mit einem augenzwinkernden Zitat von Goethe: "Auch aus Steinen die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."

Eine starke Bürgerbeteiligung wünschte sich Kappenstein schließlich beim Thema Netzausbau entlang der Enderlegemeinde. Zwar bestehe die reelle Chance, dass im Zuge der Aufrüstung der Starkstromleitungen diese von den Wohngebieten nach außerhalb verlegt würden - aber möglichst viele Bürger, die diese Forderung deutlich gegenüber der Bundesnetzagentur äußern würden, "wären ein Segen für die Gemeinde."

Zum Abschluss konnten sich dann zwei Bürger über die Ehrennadel der Gemeinde freuen: Alwin Göck wurde für seine langjährige Leitung des katholischen Cäcilienchors geehrt, Marco Sturm für seinen Vorsitz beim Kleintierzuchtverein, den er seit 21 Jahre innehat.

Pipi Langstrumpf erklingt

Während der Musikverein 1929 unter der Leitung von Kunihiro Ochi schmissige Lieder spielte - auch die Titelmelodien von Pipi Langstrumpf und Biene Maja erheiterten die Besucher -, sorgten die Fasnachter der Narrhalla für gute Laune zum Jahresbeginn. Prinzessin Isabel I. aus dem Hause Schäfer verlas ihre närrischen Gesetze - wonach unter anderem Bürgermeister und Gemeindespitze demnächst mit einer Polonaise die "Alla Hopp"-Anlage karnevalistisch einweihen müssen - und Tanzmariechen Lenya Karakas verzauberte das Publikum mit gekonnten Tanzeinlagen. Dieser Vormittag war also nicht nur ein Rückblick auf 2016, sondern vor allem ein optimistischer Ausblick auf das neue Jahr.