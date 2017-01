„Hatte das Buch acht Jahre lang im Kopf“

Ketsch. Ein Mitarbeiter einer Immobilienfirma in Mannheim wird ermordet aufgefunden, doch Michael Fuchs und seine Kollegen können den Fall schnell lösen. Als jedoch der Chef der Firma auch ums Leben kommt, sieht die Sache schon wieder anders aus. . .

Martin Feuchter ist 45 Jahre alt und wohnt in der Enderlegemeinde. Er hat aus dieser Handlung einen spannenden Krimi mit dem Titel "Mannheimer Stille" gestrickt, der am Schluss mit einer überraschenden Pointe endet. Mehr sei zwar an dieser Stelle nicht verraten, mit uns hat er aber über seine Inspiration und seine Pläne für die Zukunft gesprochen.

Wie kam die Idee zu dem Buch?

Martin Feuchter: Die Handlung des Buches hatte ich schon rund acht Jahre lang im Kopf, habe aber einfach nicht angefangen zu schreiben. Eines Abends hat mich meine Freundin dann gefragt, wovon ich noch träume, was ich noch gerne machen würde. Und da habe ich dann gesagt, ich würde gerne einen Krimi schreiben und ihr das ganze Buch schon von A bis Z erzählt. Schreib das auf, hat sie gesagt. Bis es dann fertig war, hat es einige Wochen gedauert.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade schreiben?

Feuchter: Ich bin Überführungsfahrer von Beruf und bringe Fahrzeuge für Kunden von A nach B. Dabei kann ich mir Geschichten ausdenken, wenn ich Auto fahre, denn mit irgendetwas muss man die Rübe ja beschäftigen (lacht). Und wenn ich dann im Zug auf dem Weg zurück sitze, kann ich die Geschichten gleich aufschreiben.

Woher haben Sie die Inspiration für das Buch genommen?

Feuchter: Mein erster Gedanke war eigentlich die Figur des Freddy Kroll, der aus Protest gegen seinen Vater etwas ganz anderes macht, als dieser sich für ihn vorstellt. In dem Buch geht es nämlich als zentrales Thema auch um das Verhältnis von Söhnen zu ihren Vätern. Und dieser Gedanke hat dann einfach seine Kreise gezogen.

Das Buch ist bisher nur als E-Book erschienen. Wie geht es jetzt weiter?

Feuchter: Ich habe es bei verschiedenen Verlagen eingereicht und bin gespannt, wie diese jetzt reagieren. In der Leihbücherei von Amazon, wo man E-Books ausleihen kann, läuft es aber schon ganz gut.

Haben Sie bereits Ideen für das nächste Buch?

Feuchter: Ja, mit dem zweiten Buch habe ich schon angefangen. Es schließt zeitlich nahtlos an das erste an und dreht sich um dieselben Figuren. Aber man muss das erste nicht gelesen haben, um das zweite zu verstehen.

Das Buch spielt in Mannheim und Umgebung. Warum ist das so und was verbinden Sie mit der Kurpfalz?

Feuchter: Ich kann nur über eine Gegend schreiben, die ich kenne und das ist bei Mannheim der Fall. Da ich in Mannheim geboren und in Ketsch aufgewachsen bin sowie in Mannheim eine Lehre gemacht habe, ist die Kurpfalz für mich ganz klar meine Heimat.

Was war das Schwierigste beim Schreiben?

Feuchter: Eigentlich fiel es mir sehr leicht und während des Schreibens sind mir auch noch weitere Ideen gekommen, weil dabei so eine Art Film in meinem Kopf abgelaufen ist. Viele Geschichten, die im Buch beschrieben sind, sind so oder so ähnlich auch in Wirklichkeit passiert. Das war auch hilfreich, dass ich mir nicht alles ausdenken musste. Aber schwierig war vielleicht doch der Anfang - denn ich hatte rund 20 verschiedene Varianten, bevor ich mich für eine entscheiden konnte. Außerdem fand ich es schwer, mich in die Rolle des Lesers hineinzuversetzen. Ich konnte nur schwer beurteilen, ob das Buch jetzt spannend ist - einfach, weil ich ja schon wusste, wer der Mörder ist.

Aber dafür habe ich es immer ein paar Tage ruhen lassen und habe es dann noch einmal durchgelesen. Meine Testleser waren darüber hinaus meine Freundin, eine gute Freundin, ein Freund, der auch selbst schreibt, und meine Schwester.

Wer sind Ihre literarischen Vorbilder?

Feuchter: Ich habe schon immer gerne gelesen, besonders aber Werke, die hier in der Gegend spielen. Vor allem die Bücher von Bernhard Schlink oder die Krimis von Wolfgang Burger haben es mir angetan, aber auch Bernd Leix oder Manfred Krämer sind meine Vorbilder.