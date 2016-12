Jonas kriegt 50 Cent pro Runde

Ketsch. Da platzten die Kinder fast vor Stolz: Als Andrea Schulz und Markus Unterländer im Foyer der Neurottschule die große Pause nutzten, um sich bei den Schülern zu bedanken, applaudierten sie spontan sich selbst, der Situation und den Menschen, denen sie damit Gutes getan hatten. Denn die Kinder der Neurottschule waren gerannt.

Flink wie die Wiesel durchmaßen sie am 20. Oktober einen vorgegeben Parcours. "Die ersten Klassen waren 20 Minuten unterwegs, die Grundschüler 30 Minuten und die älteren Schüler 45 Minuten", erläuterten die Lehrerinnen Ulrike Christ und Kathrin Grimm, die den Lauf organisiert hatten. Und die Schüler sorgten mit jedem gelaufenen Meter für Spendengelder, die die Sozialpädagogen Schulz und Unterländer aus Mannheim für das Projekt Freezone entgegennahmen.

Schule für Straßenkinder

Freezone bringt obdachlose Kinder zurück in die Schule und sorgt für eine Zukunft. "Dazu haben wir eine eigene Schule gegründet", erklärte Markus Unterländer den Schülern der Neurottschule, "damit können die Kinder und Jugendlichen ihren Unterricht bei uns absolvieren." Auch mal duschen, kochen oder einen Schlafplatz finden - das alles geht bei Freezone.

Dafür braucht es Geld. "Wir müssen rund 120 000 Euro pro Jahr sammeln", erklärten die beiden Pädagogen den erstaunten Schülern, "da kommen eure Spendengelder genau richtig." Denn die Neurottschule übergab 2000 Euro per symbolischen Scheck.

Jubel brandete unter den Kindern auf angesichts dieser beeindruckenden Zahl. Immerhin konnte jeder Sponsor selbst festlegen, wie viel er pro Runde bezahlen wollte. Für Mark Metzger aus der 3b waren es Mama, Papa und Oma sowie Opa, die ihn motivierten. "Ich laufe aber auch gerne", berichtete der Grundschüler, der gemeinsam mit Jonas Röser (4b), Anna Schuhmacher (9a) und Janet Kaufmann (9a) den Scheck überreichen durften.

Die Eltern von Jonas hatten ebenfalls pro Runde 50 Cent geboten. Der flotte Sohn brachte es auf stattliche 20 Runden und trug damit einen großen Teil zum Erfolg der Aktion bei. Auch die beiden Mädchen waren mit je zehn Runden sehr erfolgreich, denn das sind immerhin fünf Kilometer. Rektor Joachim Rumold erläuterte, dass nicht nur Freezone von dem sportlichen Einsatz profitieren werde, sondern auch die Schule. Denn 1000 Euro gehen an die AG-Angebote im Ganztagsbetrieb. "Die restlichen 1027,42 Euro werden auf alle Klassenkassen aufgeteilt", erläuterte er. Das hatte sich wirklich gelohnt!

Sozialarbeiter berichten

Im Gegenzug erklärten sich die Freezone-Mitarbeiter bereit, an der Neurottschule über ihre Arbeit zu berichten. "Gerade für Kinder ist Obdachlosigkeit oft weit entfernt, da ist es wichtig, ihren Blick zu heben", so Andrea Schulz, die noch mal ein großes Lob für das soziale Engagement aussprach: "Das, was die Kinder hier gemacht haben, ist für unsere Jugendlichen mehr wert als eine große Spende von einem Unternehmen. Denn damit geben die Schüler ihnen das Gefühl, dass sie dazugehören, weil sie mit ihnen teilen."

Das ist auch wichtig, denn sie erlebte den jüngsten Obdachlosen Mannheims erst vor kurzer Zeit. Der war acht Jahre alt, als sie ihn, der bekifft war, auf einem Spielplatz traf. Und auch Joachim Rumold betonte, dass dieses Thema ein wichtiger Beitrag zum Fach Religion/Ethik sein wird, denn "es gibt schnell Vorurteile und ein Schwarz-Weiß-Denken unter den Schülern". Für die Neurottschule sei es wichtig, hier aktiv zu werden, "denn vor Jahren wurde ein Obdachloser in Neulußheim von Schülern erschlagen. Einer der Schüler kam dann an unsere Schule".