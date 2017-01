Keine Taxis – aber ein eigener Stellplatz

Ein Kuriosum, das viele Autofahrer verwundert: Das Taxischild in der Bahnhofsanlage untersagt das Parken an dieser Stelle - obwohl dort nie Taxis stehen.

Ketsch. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats sorgte es noch für Erheiterung beim Publikum: Das Taxischild in der Bahnhofsanlage, das einen der begehrten Parkplätze eigentlich für "Individualverkehrsmittel zur Personenbeförderung" frei hält.

Das Parken ist hier für normale Autofahrer untersagt, ein Strafzettel würde laut Straßenverkehrsordnung mit zehn Euro zu Buche schlagen. Nur: In der Enderlegemeinde gibt es kein Taxiunternehmen und auch keine wartenden Taxis. Die Stelle - ein Stück abseits des Marktplatzes - ist außerdem kein guter Ort für Taxler aus Umlandgemeinden, um in Ketsch auf Kundschaft zu hoffen.

Benutzt wird dieser reservierte Stellplatz also eigentlich nie - auch nicht von anderen Autofahrern, die in der Nähe einkaufen wollen. "Es ist schon recht erstaunlich, dass sich die Bürger hier derart genau an das Parkverbot halten", musste selbst Bürgermeister Jürgen Kappenstein bei der Fragerunde der Gemeinderatssitzung schmunzeln. An anderen Stellen im Ort - beispielsweise vor der "Alla hopp"-Anlage - nehmen es die Automobilisten bekanntermaßen in der Tat nicht ganz so genau.

Autofahrer wird es freuen

Warum an dieser Stelle überhaupt ein solches Schild angebracht ist, konnte die Gemeindeverwaltung zunächst nicht herausfinden. Nach längeren Nachforschungen im Ordnungsamt gibt es jetzt aber eine Erklärung: "Vermutlich hat das mit der Einrichtung des Ruftaxis in den 90er-Jahren zu tun", erklärt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer. Die Stelle sei dadurch aber kein Taxistand im eigentlichen Sinne - und werde auch nicht dauerhaft benötigt. "Wir werden das Schild also bald entfernen", so Knörzer. Die parkplatzsuchenden Autofahrer wird es freuen. beju